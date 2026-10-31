Lluvia de goles en el Municipal y empate sin emociones en el barrio del Frigorífico

La sexta fecha del torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani, que organiza la Liga Departamental de Fútbol, tuvo dos encuentros este viernes: un festival de goles en el estadio municipal y un empate sin emociones en el barrio del Frigorífico.

En el estadio municipal, Juventud Urdinarrain se quedó con un gran triunfo frente a Independiente por 4 a 3, en un partido cargado de emociones y con un cierre que tuvo al Rojo buscando una igualdad que finalmente no llegó.

El conjunto de Urdinarrain pegó de entrada. A los 6 minutos, Rodrigo Báez apareció para poner en ventaja al equipo dirigido por Cristian Wenrly. Sin embargo, a los 30 minutos, Marcos Guilletti estableció el empate para Independiente.

Cuando se terminaba la primera etapa, Bruno Ramírez volvió a adelantar al conjunto liebrero, que se fue al descanso arriba en el marcador.

En el complemento apareció en escena Samir Figueroa, quien a los 8 y 27 minutos amplió la diferencia y parecía encaminar una victoria tranquila para Juventud, que se imponía 4 a 1.

Pero Independiente no se rindió y fue en busca de la remontada. Marcos Guilletti, de penal, descontó a los 37 minutos y, a los 44, Santino Aguilar marcó el tercero. El Rojo tuvo una reacción importante, aunque no le alcanzó para evitar la derrota. Fue victoria de Juventud Urdinarrain por 4 a 3.

En el otro encuentro de la jornada, disputado en el barrio del Frigorífico, Pueblo Nuevo y Central Larroque igualaron 0 a 0 en un partido con pocas emociones frente a los arcos.

La situación más destacada llegó cuando Cabrera, arquero de Central Larroque, le atajó un penal a Gastón Palacios. Además, sobre el cierre del primer tiempo, Gerónimo Escalante fue expulsado en el conjunto visitante.

La fecha continúa este sábado

La actividad del fútbol departamental tendrá continuidad este sábado con dos encuentros:

Por el torneo Claudio “Lalo” Romani, En el estadio municipal, desde las 16:15, La Vencedora recibirá a Camioneros.

En Pueblo Belgrano, por el torneo de Primera B Alfredo “Piyo” Fernández y desde las 21:15, Cerro Porteño será local ante Sportivo Larroque.

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