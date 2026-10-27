Juventud Unida venció a Unión 1 a 0 y es puntero de la zona A

El equipo de Daniel Waldner jugó toda la segunda etapa con un hombre menos por la expulsión de Tomás López y, hasta que juegue Defensores del Oeste, quedó solo en la cima del grupo A.

Juventud Unida consiguió un triunfo clave en el inicio de la segunda rueda del Torneo Clausura Claudio “Lalo” Romani. El Albiceleste venció 1 a 0 a Unión del Suburbio, se quedó con tres puntos fundamentales y alcanzó momentáneamente la punta en soledad de la Zona A.

El único gol de la noche lo convirtió Bruno García, con un certero cabezazo a los 23 minutos del segundo tiempo, luego de un tiro libre ejecutado por Alexis Reynoso. El defensor, que tuvo un pasado en Unión, eligió no festejar su conquista por respeto a su anterior club.

El encuentro comenzó con mucha lucha y pocas situaciones claras. Juventud intentó tomar la iniciativa a partir de las proyecciones de Leandro González por el sector derecho. Precisamente, una infracción sobre el volante albiceleste derivó en la primera acción de riesgo: Alexis Reynoso ejecutó un tiro libre que Jonathan Perilli logró despejar con los puños.

Después de esa aproximación, el partido perdió claridad. El Decano intentaba manejar la pelota, pero le costaba encontrar profundidad ante un rival que disputaba cada pelota y contribuía a que el juego fuera cortado.

A los 43 minutos de la primera etapa llegó una incidencia determinante: Tomás López vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Juventud Unida con diez jugadores por una infracción sobre Nicolás Rivera en la mitad de la cancha.

Sin embargo, la inferioridad numérica no le impidió al conjunto de Daniel Waldner salir decidido a buscar la victoria en el complemento. En el arranque del segundo tiempo, el Albiceleste mostró una postura más ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Reynoso que se fue apenas por encima del travesaño.

Unión del Suburbio recién consiguió inquietar a los 15 minutos de la segunda etapa, cuando un rechazo desde la mitad de la cancha de Ernesto Tesuri estuvo cerca de sorprender a Lopresti.

Juventud jugaba mejor pese a tener un hombre menos y encontró su premio a los 23 minutos. Reynoso ejecutó un tiro libre desde la izquierda y, en el primer palo, apareció Bruno García para conectar de cabeza y establecer el 1 a 0.

Con la ventaja a su favor, el Decano manejó los tiempos del encuentro y defendió la diferencia ante un Unión que no encontró los caminos para llegar al empate.

El pitazo final desató el festejo de Juventud Unida, que se llevó una victoria trabajada, con carácter y personalidad. Con diez jugadores durante todo el segundo tiempo, el equipo de Waldner sumó tres puntos de enorme valor y quedó como único líder de la Zona A, al menos hasta que Defensores del Oeste dispute su compromiso el próximo domingo.

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Edgardo Teles Triunfo

Asistentes: Matías Bertuzzi y Cristian Scharton

UNIÓN DEL SUBURBIO

Jonathan Pirili

Ernesto Tesuri, Joel Migueles, Tomás Fernández, Joaquín Carro

Alexis Tesuri, Brian Tesuri, Marcelo Álvarez, Nicolás Rivera

Pedro Carro, Francisco Tofolón

DT: Facundo Cedrés

JUVENTUD UNIDA

Franco Lopresti

Brian de Freitas, Tomás López, Bruno García, Federico López

Leandro González, Daniel Acosta, Santiago Benítez, Alexis Reynoso

Ignacio Arnaudin, Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

Goles: ST: 26’ Bruno García (JU)

Cambios: ST: 21’ Elian Cándido por A. Tesuri (US), 38’ Santiago Álvarez por Arnaudin(JU), 39’ Benito Fiorotto por Fernández (US), 39’ Enzo Leichner por B. Tesuri (US), 43’ Dylan García por Álvarez (US), 45’ Leonel Jara por González (JU)

Expulsados: Pt: 26’ Tomás López (JU)

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