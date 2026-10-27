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Unión del Suburbio y Juventud Unida abren la sexta fecha del Clausura

El encuentro se disputará este martes desde las 21:15 en el Estadio Municipal y marcará el inicio de la segunda rueda del Torneo Clausura “Claudio ‘Lalo’ Romani”.

27 Oct, 2026, 09:11 AM
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Crédito: Ig: Gol_Entra
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La sexta fecha del Torneo Clausura “Claudio ‘Lalo’ Romani” de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú tendrá su puntapié inicial este martes con el choque entre Unión del Suburbio y Juventud Unida, que se enfrentarán desde las 21:15 en el Estadio Municipal, en el comienzo de la segunda rueda del certamen.

El encuentro presenta objetivos diferentes para ambos equipos. Juventud Unida llega como escolta del líder Defensores en el Grupo A y comparte con el tractor celeste la condición de invicto, con nueve puntos en su haber. El Decano intentará sostener su buen presente y seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.

Por su parte, Unión del Suburbio suma cinco unidades y necesita una victoria para mejorar su posición en el campeonato. Además, los de Villa María mantienen la atención puesta en la tabla anual, donde se encuentra apenas tres puntos por encima de Sarmiento y de La Vencedora, los equipos que pelean en la zona baja de la clasificación y buscan escapar de la lucha por la permanencia.

La jornada continuará entre viernes, sábado y domingo, con el resto de los encuentros correspondientes a la sexta fecha del Clausura de Primera División.

También se programó la Primera B

La Liga Departamental también dio a conocer la programación de una nueva fecha del Torneo Clausura “Alfredo ‘Piyo’ Fernández” de la División B, que se desarrollará durante el sábado y el domingo, con partidos importantes para la continuidad de la competencia.

La programación de la sexta fecha es la siguiente:

Martes 27

Estadio Municipal

21:15 hs

Unión del Suburbio vs Juventud Unida

Viernes 30

Estadio Municipal

21:15 hs

Independiente vs Juventud Urdinarrain

Pueblo Nuevo

21:15 hs

Pueblo Nuevo vs Central Larroque

Sábado 31

Estadio Municipal

16:15 hs

La Vencedora vs Camioneros

Domingo 1 noviembre

Julio Colazzo

13:15

Central Entrerriano vs Deportivo Urdinarrain

Estadio Municipal

21:15 hs

Defensores del Oeste vs Sarmiento

 

Torneo Clausura Alfredo “Piyo” Fernández

Sábado 31

Vicente “Tongo” Procura

21:15 hs

Cerro Porteño vs Sportivo Larroque

Domingo 1 de Noviembre

Mario Urriste

12:15

Atlético Sur vs Sporting

Deportivo Gurises

12:15 hs

Deportivo Gurises vs Black River

Julio Colazzo

12:15 hs

Juvenil del Norte vs Defensores del Sur

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