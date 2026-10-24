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Central busca recuperarse en el Bértora ante Pergamino Básquet

El rojinegro vuelve a presentarse ante su gente este sábado desde las 21, con la necesidad de dejar atrás las tres derrotas consecutivas sufridas en la gira como visitante.

24 Oct, 2026, 01:19 AM
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Crédito: Prensa Unión Mar del Plata
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Central Entrerriano recibirá este sábado a Pergamino Básquet por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se disputará desde las 21 horas en el estadio José María Bértora, contará con el arbitraje de Enrique Cáceres y Silvio Guzmán y tendrá la transmisión de Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto de Gualeguaychú regresa a su casa con la necesidad de reencontrarse con la victoria. Los dirigidos por Martín Pascal vienen de sufrir tres derrotas consecutivas en su primera gira como visitantes, ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Quilmes de Mar del Plata y Unión de Mar del Plata, por lo que buscarán hacerse fuerte en el Bértora para comenzar a sumar en el certamen.

Para conseguirlo, el rojinegro deberá mejorar fundamentalmente su funcionamiento defensivo, uno de los aspectos que tendrá que corregir para competir con mayor solidez y encontrar regularidad en este inicio de temporada.

Del otro lado estará Pergamino Básquet, dirigido por Julián Pagura, que también llega con la intención de recuperarse luego de caer frente a La Unión y Tomás de Rocamora.

El equipo bonaerense afronta esta temporada con una renovación total de su plantel, ya que ninguno de los jugadores que disputó la edición anterior continúa en el equipo. Entre las incorporaciones aparece Lorenzo Capponi, quien formó parte del plantel de Central Entrerriano que, bajo la conducción de Mariano Panizza, se consagró campeón del Torneo Federal y consiguió el ascenso.

Con realidades similares en cuanto a la necesidad de sumar, Central tendrá una nueva oportunidad de hacerse fuerte ante su público. El Bértora será el escenario de un partido importante para el rojinegro, que buscará dejar atrás la mala racha de visitante y empezar a construir su recuperación en la Liga Argentina.

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