River sumó un triunfo vital ante Racing

El único gol del encuentro que se llevó a cabo en el estadio Monumental fue convertido por Lautaro Rivero, de cabeza, a los 33 minutos del primer tiempo.

Así, el equipo que dirige Leonardo Ponzio, que llegó a su sexto triunfo en ocho partidos como DT, alcanzó el cuarto puesto de la zona B con 23 puntos, mientras que la “Academia” cayó al decimotercer lugar, con 12 unidades, y ya no tiene chances de clasificar entre los ocho mejores ni tampoco jugar copas internacionales.

En la próxima fecha, el “Millonario” visitará a Boca en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que los dirigidos de forma interina por Sebastián “Chirola” Romero recibirán a Aldosivi el viernes 30 de octubre, a las 21:15.

La primera llegada de River fue a los seis minutos, con un control y zurdazo cruzado de Gonzalo Montiel, a media altura, que Facundo Cambeses pudo despejar al córner.

A los 10 minutos, una trepada por izquierda de Tomás Conechny terminó en un zurdazo bajo y cruzado que buscaba el segundo palo, pero no fue inconveniente para Santiago Beltrán.

En 33 minutos, luego de una buena jugada colectiva por izquierda, Ángel Correa levantó un centro al segundo palo para habilitar el cabezazo goleador de Lautaro Rivero, que puso la pelota contra el poste derecho de Cambeses para el 1-0.

Con tiempo cumplido de la primera parte, Thiago Almada puso un centro atrás para que defina Correa, cuyo tiro salió al medio y a las manos del arquero rival.

Esta última jugada trajo la gran polémica de la noche, ya que poco después llegaba el segundo gol del “Millonario”, aunque una revisión en el VAR lo invalidó porque, en la definición de Correa y a pesar de haber atajado el remate, Cambeses se encontraba tapado por dos rivales en posición adelantada.

El primer acercamiento de peligro del segundo tiempo fue de River, a los nueve minutos, cuando Ángel Correa quedó mano a mano y encaró al ex arquero de Banfield, que se impuso con el brazo izquierdo y detuvo el disparo.

En 24 minutos, un gran pase largo desde la defensa de Lautaro Rivero le llegó a Correa, que bajó la pelota de forma excelente para que Almada se la lleve y defina, pero su remate volvió a chocar contra la humanidad de Cambeses.

Diez minutos después, Almada sacó un remate pinchado en un tiro libre cercano al área grande, que debía pasar por encima de la barrera y caer rápido para meterse por el segundo palo, pero no pudo cumplir el segundo objetivo y el tiro se fue apenas por encima del travesaño.

Síntesis:

Estadio: Monumental.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Felipe Viola.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada, Lucas Beltrán, Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matías Zaracho; Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Gol en el primer tiempo: 33m. Lautaro Rivero (Ri).

Cambio en el primer tiempo: 17m. Lucas Silva por Aníbal Moreno (Ri).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Juan Cruz Meza por Tomás Galván (Ri) y Lautaro Pereyra por Lucas Beltrán (Ri); 23m. Leonel Pérez por Matías Kranevitter (Ra) y Lautaro Díaz por Alejandro Tello (Ra), 38m. Adrián Fernández por Matías Zaracho (Ra) y Duván Vergara por Tomás Conechny (Ra), 43m. Francisco Fraga por Gastón Lodico (Ra); 47m. Rafael Santos Borreh por Thiago Almada (Ri).

Fuente: Noticias Argentinas

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