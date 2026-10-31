Juventud Unida quiere sellar el pasaporte a las semifinales del Regional Amateur ante Achirense

Juventud Unida está a un paso de meterse en las semifinales del Torneo Regional Amateur y tendrá este sábado una cita decisiva frente a Achirense. El encuentro se disputará desde las 21 horas en el estadio de la Vía, con el arbitraje de Nicolás Vergara, de Concepción del Uruguay.

El partido contará con la transmisión de Radio Máxima, con el equipo de La Barra Deportiva, y también podrá verse en vivo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El conjunto albiceleste llega con una ventaja importante después de imponerse por 2 a 1 en el encuentro de ida disputado en Las Achiras, en un partido intenso y muy disputado. Por eso, el equipo conducido por Daniel Waldner sabe que tiene la clasificación al alcance de la mano: una victoria o incluso un empate le permitirá avanzar a las semifinales.

En cuanto al armado del equipo, una de las novedades pasa por la recuperación de Aramis Serafini, quien vuelve a estar a disposición del entrenador y podría ser una de las variantes. En caso de ingresar, Joaquín Acevedo sería una de las alternativas para dejarle su lugar, aunque también aparece la posibilidad de que Santiago Benítez tenga su oportunidad. Acevedo cumplió una buena tarea en el encuentro de ida y podría continuar acompañando a Facundo Maldonado en la mitad de la cancha.

Juventud sabe que la visita estará obligada a salir a buscar el resultado y eso puede favorecer su planteo. El Decano cuenta con futbolistas importantes para lastimar de contraataque: la velocidad de Maidana y Olano por las bandas, las proyecciones de Federico López y el buen momento que atraviesan Benedetti y De Hoyos en la ofensiva son argumentos que pueden resultar determinantes.

Por el lado de Achirense, su entrenador Kevin Marcogiuseppe todavía no confirmó la formación. Una de las posibilidades es que repita el equipo que jugó el primer encuentro, aunque también podría introducir una variante con el ingreso de Maximiliano Zaragoza en lugar de Ladaga. De esa manera, Montalbetti y Romero ocuparían la zona media, Zaragoza, Villar y Reyes delante de los dos volantes de contención, mientras que Sampallo, sería la referencia en ataque.

La serie está abierta, pero Juventud tiene la ventaja y buscará hacerla valer ante su gente. El objetivo es claro: dar otro paso en el Regional Amateur y meterse entre los cuatro mejores de la región litoral sur.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Neuquén y Atlético Paraná, que jugarán el domingo a las 18 en la capital entrerriana. En el encuentro de ida, Neuquén se impuso por 3 a 0 y llega con una importante ventaja para definir la clasificación.

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 21 hs

Juez: Nicolás Vergara

Asistentes: Iván Pastrana y Fabián Pérez

Cuarto árbitro: Joel Rodríguez

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Damián de Hoyos

DT: Daniel Waldner

ACHIRENSE

Rubén Carrizo

Pedro Iturbe, Ignacio Maidana, Tomás Ramírez, Mariano Albornoz

Maximiliano Romero, Iván Montalbetti, Nicolás Ladaga, Brian Reyes

Joel Sampallo, Joel Villar

DT: Kevin Marcogiuseppe

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