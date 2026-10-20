Día 2 del Mundial de Canotaje: la mañana dejó triunfos argentinos y podios internacionales

Las pruebas de embarcaciones dobles dejaron numerosas victorias nacionales en distintas categorías, además de una nueva actuación destacada del palista local Roberto “Tito” Palacios, quien obtuvo el primer puesto junto a Claudio Paiva en canoa doble.

Desde las primeras horas de la mañana, deportistas de diferentes países compitieron en las modalidades de kayak doble (K2) y canoa doble (C2), con carreras masculinas y femeninas organizadas por franjas de edad. El circuito, comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, volvió a reunir a competidores y espectadores sobre la Costanera, uno de los principales puntos para acompañar gratuitamente el campeonato.

Los representantes de Gualeguaychú en la segunda jornada

Uno de los resultados más destacados para la ciudad fue el de Roberto “Tito” Palacios, quien obtuvo el primer puesto junto al palista argentino Claudio Paiva, oriundo de Colón, en C2 masculino, de 35 a 39 años. La dupla completó la prueba como única participante de su categoría, por lo que no hubo otros competidores en la clasificación.

Foto: Prensa municipio

Para Palacios, el resultado se suma a su actuación del lunes 19 de octubre, cuando consiguió el segundo puesto en C1 masculino, de 35 a 39 años, detrás del representante de República Checa Vojtech Mares. De esta manera, el deportista gualeguaychuense volvió a ubicarse entre los protagonistas de las competencias máster que se desarrollan en su ciudad.

Por su parte, Jorge Fernández participó en kayak doble masculino junto a Cristóbal Caffa. La dupla finalizó en el puesto 12, con un tiempo de 1:30:12.37, en otra de las pruebas que reunió a competidores de diferentes países.

Fernández también había participado en la jornada inaugural del lunes, cuando alcanzó el noveno puesto en K1 masculino, de 50 a 54 años, con un registro de 1:31:54.49.

Las actuaciones de Palacios y Fernández adquieren una relevancia particular en esta edición, ya que ambos tienen la oportunidad de competir frente al público de su ciudad en un campeonato mundial que se desarrolla por primera vez en Argentina y Sudamérica.

Los resultados de las competencias masculinas

La participación argentina tuvo un lugar destacado en las pruebas de kayak doble, con victorias en diferentes categorías y varios podios integrados completamente por representantes nacionales.

K2 masculino, 35 a 39 años: Los argentinos Alan Nielsen e Iván Mansbach se quedaron con el primer puesto. Nicolás Clavijo y José López, de Uruguay, finalizaron segundos, mientras que Adrián Vega y Fernando Vázquez, también de Argentina, completaron el podio.

K2 masculino, 40 a 44 años: Mauricio Caffa y Rodrigo Caffa lograron la victoria para Argentina. Paul Geoffroy y Fernando Percaz ocuparon el segundo lugar, mientras que Germán Rodríguez y Sebastián Alegro finalizaron terceros. Las tres duplas representaron al país.

K2 masculino, 45 a 49 años: Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo obtuvieron el primer puesto para Argentina. Jorge Ferrier y Gastón Ortiz finalizaron segundos, mientras que Guillermo Di Renzo y Darío Solotar ocuparon el tercer lugar.

K2 masculino, 50 a 54 años: Vadim Lawrence (Canadá) y Tomas Jezek (República Checa) consiguieron la victoria. Graeme Solomon (Sudáfrica) y Garth Spencer (Nueva Zelanda) finalizaron segundos, mientras que los argentinos Sebastián Virkel y Julián Solotar completaron el podio.

K2 masculino, 55 a 59 años: Brett McDonald y Brett Greenwood, de Australia, se quedaron con el primer puesto. Peter Soldan (Eslovaquia) y Gonzalo Ugolini (Uruguay) finalizaron segundos, mientras que los australianos Dayrell Scarfe y Ben Johnson ocuparon el tercer lugar.

K2 masculino, 60 a 64 años: Fabián González y Omar Linares consiguieron una nueva victoria para Argentina. Darren Lee y John Lee, de Australia, terminaron segundos, mientras que Sigitas Bulovas y Verner Sermokas, de Lituania, completaron el podio.

K2 masculino, 65 a 69 años: Maxi Llamedo (España) y Marcelo Cravero (Argentina) lograron el primer puesto. Colin Simpkins y Graham Monteith, de Sudáfrica, finalizaron segundos, mientras que Hugh Fisher (Canadá) y Johan Dahl (Suecia) ocuparon el tercer lugar.

K2 masculino, 70 a 74 años: Theo Smit (Sudáfrica) y Karoly Magda (Estados Unidos) obtuvieron la victoria. Nigel Briggs y Chris Visser, de Sudáfrica, finalizaron segundos, mientras que los argentinos Héctor Quiles y Roberto Bustos completaron el podio.

En la modalidad de canoa doble, C2 masculino, de 35 a 39 años, Claudio Paiva y Roberto Palacios consiguieron el primer puesto como únicos participantes de su categoría.

Los resultados de las competencias femeninas

Las pruebas femeninas también dejaron una importante presencia argentina, con victorias en cuatro de las cinco categorías informadas y distintas duplas nacionales entre los primeros puestos.

K2 femenino, 35 a 39 años: Micaela Maslein y María Garro lograron el primer puesto para Argentina, seguidas por Valeria Naimayer y Verónica Garay.

K2 femenino, 40 a 44 años: Valeria Cilleruelo y Victoria Sánchez se quedaron con la victoria. Natalia Lallana y Lorena Ramos finalizaron segundas, mientras que Adriana Blater y Abigail Claus ocuparon el tercer lugar. Las tres duplas representaron a Argentina.

K2 femenino, 45 a 49 años: Las argentinas Griselda Noé y Corina Martin obtuvieron el primer puesto. Eugenia Faggi y Carolina Díaz finalizaron segundas, mientras que las alemanas Katie Geike y Wiebke Pontzen completaron el podio.

K2 femenino, 50 a 54 años: Shannon Greenhill y Paula Burks, de Estados Unidos, consiguieron la victoria. Lynn Rimkus (Gran Bretaña) y Elizabeth Holmes (Estados Unidos) finalizaron segundas, mientras que las argentinas Lorena Godoy y Mariana Arzuaga ocuparon el tercer puesto.

K2 femenino, 55 a 59 años: Las argentinas Fabiana Moya y Roxana Tola finalizaron en el primer lugar de su categoría.

Fuente: Página oficial municipio

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