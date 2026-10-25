Boca visita a Independiente, en busca de un triunfo clave para soñar con el título de Campeón de Liga

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que viene de dar el golpe en el mítico Estadio de Maracaná para golear 3-1 a Vasco da Gama de Brasil y de esta manera meterse en la gran final de la Copa Sudamericana.

Esto le permitió al "Xeneize" mantenerse en carrera por la cuádruple corona, debido a que marcha primero en la tabla anual (junto con Argentinos Juniors) con 54 puntos, está en puestos de playoffs en el Torneo Clausura y además se encuentra en semifinales de la Copa Argentina.

La única incógnita que mantiene su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, pasa por la presencia en la delantera del joven Leonel Flores o la de Alan Velasco.

Independiente, por su parte, viene de protagonizar un pobre empate 1-1 contra Racing en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda", que le sirvió poco y nada a ambos equipos.

Con este resultado, el "Rojo" quedó octavo en la Zona A del Torneo Clausura con 19 puntos, aunque un paso en falso contra Boca lo podría dejar fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Posibles formaciones:

Estadio: Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Adrián Franklin

Hora: 17. TV: ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Fuente: Noticias Argentinas

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