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Deportes MARATÓN

Joana Navarrete se quedó con la gloria en los 21K de Puerto Norte

La atleta se consagró campeona de la clasificación general femenina en una jornada vibrante a orillas del río Paraná.

4 Oct, 2026, 16:57 PM
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Este domingo se llevó a cabo una nueva y multitudinaria edición de la Media Maratón 21K Puerto Norte en la ciudad de Rosario. Bajo un marco ideal para las pruebas de fondo, el circuito fue testigo de un nivel de competencia altísimo en el que los principales exponentes de la región salieron a buscar sus mejores marcas en el asfalto.

 

La gran protagonista de la jornada fue Joana Navarrete, quien se adjudicó de forma brillante el primer puesto de la clasificación general de mujeres. Con una estrategia impecable y un ritmo demoledor de 3 minutos y 50 segundos por kilómetro, Navarrete impuso condiciones desde el inicio, deteniendo el cronómetro oficial en 01:20:35. Su actuación no solo le valió la victoria absoluta en la rama femenina, sino también una destacada 16ª posición en la clasificación general unificada de la carrera.

 

A continuación, las clasificaciones oficiales con los mejores tiempos de la jornada:

 

Clasificación General Femenina - Top 3

1. Navarrete, Joana – 01:20:35 (Promedio: 03:50/km)

2. Vicentin, Sofía – 01:24:23 (Promedio: 04:01/km)

3. Antille, María Emilia – 01:25:54 (Promedio: 04:05/km)

 

Clasificación General Masculina - Top 5

1. Molina, Luis Ariel – 01:08:54 (Promedio: 03:17/km)

2. Luqui, Juan Carlos – 01:09:00 (Promedio: 03:17/km)

3. Zabala, Jose – 01:09:55 (Promedio: 03:19/km)

4. Farias, Maximiliano – 01:10:02 (Promedio: 03:20/km)

5. Toledo, Juan Ignacio – 01:10:18 (Promedio: 03:21/km)

 

La fiesta del running concluyó con la entrega de premios en un clima de pura celebración, consolidando una vez más a esta competencia como una cita imperdible del atletismo nacional.

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