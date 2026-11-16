Defensores del Oeste ganó y sigue dando pelea por la permanencia

Se disputó la octava fecha del Torneo Clausura “Claudio Lalo Romani” del fútbol de Gualeguaychú, con resultados importantes tanto en la lucha por la permanencia como en la pelea por los primeros puestos de las zonas.

Uno de los triunfos más importantes de la jornada lo consiguió Defensores del Oeste, que sigue aferrándose a la ilusión de mantenerse en Primera División. El tractor celeste se hizo fuerte en Villa María y derrotó por 1 a 0 a Unión del Suburbio, gracias al gol convertido por Alexis Moreyra. Una victoria fundamental para seguir dando pelea y alimentar la esperanza de quedarse en la máxima categoría.

El sábado, por la misma Zona A, Sarmiento había conseguido un valioso triunfo en el Estadio Municipal, donde superó a Independiente por 2 a 1.

En la Zona B, Deportivo Urdinarrain volvió a demostrar por qué es el gran dominador del grupo. El azul consiguió una importante victoria en el estadio Raúl Impini, donde derrotó a Central Larroque por 1 a 0, con el tanto de Sergio Cano. De esta manera, llegó a los 22 puntos y mantiene una cómoda ventaja de siete unidades sobre su inmediato perseguidor, el Rojo larroquense.

En otro de los encuentros de la zona, Pueblo Nuevo se quedó con un entretenido triunfo al vencer a La Vencedora por 3 a 2.

Por su parte, el viernes, Central Entrerriano había conseguido una victoria por 2 a 0 frente a Camioneros.

Quedan dos fechas para el final, en dónde Defensores está obligado a ganar los partidos y que Sarmiento ceda puntos en alguno de los dos juegos para así poder soñar con la permanencia.

Lo que dejó la octava fecha

Torneo Claudio Lalo Romani primera división

Octava fecha:

Zona A

Juventud Urdinarrain 0 vs Juventud Unida 0

Independiente 1 (Luciano Barreto) vs Sarmiento 2 (Emanuel Suárez, Gaspar Altamirano)

Unión del Suburbio 0 vs Defensores del Oeste 1 (Alexis Moreyra)

Zona B

Camioneros 0 vs Central Entrerriano 2 (Lucas Crisnejo x 2)

Pueblo Nuevo 3 (Rubén Piaggio, Agustín Paiva x 2) vs La Vencedora 2 (Roberto Parada, Franco Kreick)

Central Larroque 0 vs Deportivo Urdinarrain 1 (Sergio Cano)

Posiciones

Zona A

Juventud Unida 16

Juventud Urdinarrain 15

Defensores del Oeste 12

Unión del Suburbio 8

Sarmiento 9

Independiente 1

Zona B

Deportivo Urdinarrain 22

Central Larroque 15

Central Entrerriano 11

Pueblo Nuevo 10

La Vencedora 9

Camioneros 0

Descenso

Central Entrerriano 39

Unión de Suburbio 36

Independiente 35

Sarmiento 34

La Vencedora 34

Defensores del Oeste 25

Camioneros 5

Próxima fecha

Novena

Zona A

Defensores del Oeste – Juventud Unida

Sarmiento – Juventud Urdinarrain

Unión del Suburbio – Independiente

Zona B

Camioneros – Deportivo Urdinarrain

La Vencedora – Central Larroque

Central Entrerriano – Pueblo Nuevo

Primera B

Torneo clausura Alfredo “Piyo” Fernández

Séptima fecha

Zona A

Jugaron el miércoles

Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero) – Cerro Porteño 0

Jugaron el domingo

Sporting 3 (Axel Pampillon, Pablo González x 2) – Isleños Independientes 3 (Brian Frias x 2, Matías Aguero)

Libre: Sportivo Larroque

Zona B

Jugaron el domingo

Sud América 3 (Iván Ojeda x 2, Leo Cano) – Black River 1 (Maximiliano Benencio)

Deportivo Gurises 0 - Juvenil del Norte 1(Marcos Godoy)

Libre: Defensores del Sur

Posiciones:

Zona A

Sporting 11

Isleños Independientes 11

Sportivo Larroque 10

Atlético Sur 4

Cerro Porteño 2

Zona B

Sud América 13

Defensores del Sur 13

Juvenil del Norte 12

Deportivo Gurises 3

Black River 0

Tabla para clasificación para la reválida

Sporting 49

Sportivo Larroque 45

Defensores del Sur 44

Sud América 42

Isleños Independientes 40

Black River 37

Próxima fecha:

Octava

Zona A

Isleños Independientes – Atlético Sur

Sportivo Larroque – Sporting

Libre: Cerro Porteño

Zona B

Sud América – Deportivo Gurises

Defensores del Sur – Black River

Libre: Juvenil del Norte

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