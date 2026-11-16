Defensores del Oeste ganó y sigue dando pelea por la permanencia

Se disputó la octava fecha del Torneo Clausura “Claudio Lalo Romani” del fútbol de Gualeguaychú, con resultados importantes tanto en la lucha por la permanencia como en la pelea por los primeros puestos de las zonas.
Uno de los triunfos más importantes de la jornada lo consiguió Defensores del Oeste, que sigue aferrándose a la ilusión de mantenerse en Primera División. El tractor celeste se hizo fuerte en Villa María y derrotó por 1 a 0 a Unión del Suburbio, gracias al gol convertido por Alexis Moreyra. Una victoria fundamental para seguir dando pelea y alimentar la esperanza de quedarse en la máxima categoría.
El sábado, por la misma Zona A, Sarmiento había conseguido un valioso triunfo en el Estadio Municipal, donde superó a Independiente por 2 a 1.
En la Zona B, Deportivo Urdinarrain volvió a demostrar por qué es el gran dominador del grupo. El azul consiguió una importante victoria en el estadio Raúl Impini, donde derrotó a Central Larroque por 1 a 0, con el tanto de Sergio Cano. De esta manera, llegó a los 22 puntos y mantiene una cómoda ventaja de siete unidades sobre su inmediato perseguidor, el Rojo larroquense.
En otro de los encuentros de la zona, Pueblo Nuevo se quedó con un entretenido triunfo al vencer a La Vencedora por 3 a 2.
Por su parte, el viernes, Central Entrerriano había conseguido una victoria por 2 a 0 frente a Camioneros.
Quedan dos fechas para el final, en dónde Defensores está obligado a ganar los partidos y que Sarmiento ceda puntos en alguno de los dos juegos para así poder soñar con la permanencia.
Lo que dejó la octava fecha
Torneo Claudio Lalo Romani primera división
Octava fecha:
Zona A
Juventud Urdinarrain 0 vs Juventud Unida 0
Independiente 1 (Luciano Barreto) vs Sarmiento 2 (Emanuel Suárez, Gaspar Altamirano)
Unión del Suburbio 0 vs Defensores del Oeste 1 (Alexis Moreyra)
Zona B
Camioneros 0 vs Central Entrerriano 2 (Lucas Crisnejo x 2)
Pueblo Nuevo 3 (Rubén Piaggio, Agustín Paiva x 2) vs La Vencedora 2 (Roberto Parada, Franco Kreick)
Central Larroque 0 vs Deportivo Urdinarrain 1 (Sergio Cano)
Posiciones
Zona A
Juventud Unida 16
Juventud Urdinarrain 15
Defensores del Oeste 12
Unión del Suburbio 8
Sarmiento 9
Independiente 1
Zona B
Deportivo Urdinarrain 22
Central Larroque 15
Central Entrerriano 11
Pueblo Nuevo 10
La Vencedora 9
Camioneros 0
Descenso
Central Entrerriano 39
Unión de Suburbio 36
Independiente 35
Sarmiento 34
La Vencedora 34
Defensores del Oeste 25
Camioneros 5
Próxima fecha
Novena
Zona A
Defensores del Oeste – Juventud Unida
Sarmiento – Juventud Urdinarrain
Unión del Suburbio – Independiente
Zona B
Camioneros – Deportivo Urdinarrain
La Vencedora – Central Larroque
Central Entrerriano – Pueblo Nuevo
Primera B
Torneo clausura Alfredo “Piyo” Fernández
Séptima fecha
Zona A
Jugaron el miércoles
Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero) – Cerro Porteño 0
Jugaron el domingo
Sporting 3 (Axel Pampillon, Pablo González x 2) – Isleños Independientes 3 (Brian Frias x 2, Matías Aguero)
Libre: Sportivo Larroque
Zona B
Jugaron el domingo
Sud América 3 (Iván Ojeda x 2, Leo Cano) – Black River 1 (Maximiliano Benencio)
Deportivo Gurises 0 - Juvenil del Norte 1(Marcos Godoy)
Libre: Defensores del Sur
Posiciones:
Zona A
Sporting 11
Isleños Independientes 11
Sportivo Larroque 10
Atlético Sur 4
Cerro Porteño 2
Zona B
Sud América 13
Defensores del Sur 13
Juvenil del Norte 12
Deportivo Gurises 3
Black River 0
Tabla para clasificación para la reválida
Sporting 49
Sportivo Larroque 45
Defensores del Sur 44
Sud América 42
Isleños Independientes 40
Black River 37
Próxima fecha:
Octava
Zona A
Isleños Independientes – Atlético Sur
Sportivo Larroque – Sporting
Libre: Cerro Porteño
Zona B
Sud América – Deportivo Gurises
Defensores del Sur – Black River
Libre: Juvenil del Norte