Racing inicia el camino de los octavos de final ante Ciclista de Paraná

Racing de Gualeguaychú comienza a transitar una instancia decisiva de la Liga Provincial de Mayores. Este miércoles, desde las 21 horas y en el estadio Antonio Domingo Giusto, recibirá a Ciclista de Paraná en el primer encuentro de la serie de octavos de final, que se disputará al mejor de tres partidos.

El desafío es doble para ambos equipos: además de avanzar en la lucha por el título, el ganador de la serie conseguirá la clasificación a la próxima edición de la Liga Federal, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Los dirigidos por Cristian Delgui finalizaron en el tercer puesto de la Zona B, con un registro de 10 victorias y 6 derrotas, mientras que el conjunto paranaense terminó cuarto en su grupo, con 11 triunfos y 7 caídas.

La Academia buscará hacerse fuerte en el Giusto, donde ha construido una de sus principales fortalezas a lo largo del campeonato. Si bien viene de caer en su última presentación ante Zaninetti de Concepción del Uruguay por 86 a 80, Racing intentará hacerse valer ante su gente y comenzar la serie con una victoria.

Por su parte, Ciclista llega con el ánimo renovado luego de superar en su estadio a Talleres por 76 a 59, resultado que le permitió cerrar la fase regular con una buena imagen.

El segundo partido de la serie se disputará el viernes 13 en Paraná, mientras que, en caso de ser necesario un tercer encuentro, la definición volverá a Gualeguaychú el domingo 15.

Racing pone en marcha una serie trascendental, con el sueño de seguir avanzando en el Provincial y conseguir el pasaporte a la Liga Federal.

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