 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Basquet Liga Provincial

Racing inicia el camino de los octavos de final ante Ciclista de Paraná

La Academia recibirá este miércoles desde las 21 horas al conjunto paranaense en el estadio Antonio Domingo Giusto. La serie, al mejor de tres partidos, tendrá como premio para el ganador la clasificación a la próxima Liga Federal.

11 Nov, 2026, 01:05 AM
Agregar MO en
Crédito: Mauricio Ríos
Agregar MO en

Racing de Gualeguaychú comienza a transitar una instancia decisiva de la Liga Provincial de Mayores. Este miércoles, desde las 21 horas y en el estadio Antonio Domingo Giusto, recibirá a Ciclista de Paraná en el primer encuentro de la serie de octavos de final, que se disputará al mejor de tres partidos.

El desafío es doble para ambos equipos: además de avanzar en la lucha por el título, el ganador de la serie conseguirá la clasificación a la próxima edición de la Liga Federal, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Los dirigidos por Cristian Delgui finalizaron en el tercer puesto de la Zona B, con un registro de 10 victorias y 6 derrotas, mientras que el conjunto paranaense terminó cuarto en su grupo, con 11 triunfos y 7 caídas.

La Academia buscará hacerse fuerte en el Giusto, donde ha construido una de sus principales fortalezas a lo largo del campeonato. Si bien viene de caer en su última presentación ante Zaninetti de Concepción del Uruguay por 86 a 80, Racing intentará hacerse valer ante su gente y comenzar la serie con una victoria.

Por su parte, Ciclista llega con el ánimo renovado luego de superar en su estadio a Talleres por 76 a 59, resultado que le permitió cerrar la fase regular con una buena imagen.

El segundo partido de la serie se disputará el viernes 13 en Paraná, mientras que, en caso de ser necesario un tercer encuentro, la definición volverá a Gualeguaychú el domingo 15.

Racing pone en marcha una serie trascendental, con el sueño de seguir avanzando en el Provincial y conseguir el pasaporte a la Liga Federal.

Temas

Basquet Liga Provincial

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso