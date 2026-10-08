Boca y una visita clave a Instituto de Córdoba para trepar a lo más alto en la tabla anual

El encuentro, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Juan Domingo Perón y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que arrastra un invicto de 16 partidos y se mantiene con vida en todas las competencias: el Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan cuartos en la Zona A con 20 puntos, mientras que una victoria les permitiría escalar al menos de manera momentánea a la cima en la tabla anual.

De cara a este encuentro, el “Xeneize” iría con un mix, debido a que solo cuatro días después se enfrentarán con Vasco Da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Instituto, por su parte, es una de las grandes revelaciones en este Torneo Clausura, ya que lidera en la Zona A con 25 puntos y además está metido de lleno en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

En la última fecha, los dirigidos por Diego Flores golearon 4-1 como visitantes a Independiente.

Posibles formaciones:

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Yamil Possi

Hora: 19:30. TV: TNT Sports

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Carlos Palacios; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Fuente: Noticias Argentinas

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