Provincial dio el golpe en el Bértora y le quitó el invicto como local a Central

Central Entrerriano no pudo prolongar su buen momento y cayó ante Provincial de Rosario por 90 a 74, en una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo rosarino sorprendió en el José María Bértora, se llevó una valiosa victoria y le quitó al rojinegro el invicto que mantenía jugando en condición de local.

Johu Castillo, con 22 puntos, fue el goleador de Central, secundado por Damián Pineda, quien aportó 16 unidades. En la visita sobresalieron Gastón Gerbaudo, también con 22 puntos, y Bautista Fernández, con 21.

El encuentro comenzó desprolijo, con muchas imprecisiones de ambos lados. Provincial encontró rápidamente efectividad desde el perímetro y, con tres triples, logró sacar una diferencia de 13 a 7, obligando a Martín Pascal a solicitar el primer tiempo muerto de la noche.

A la vuelta, Damián Pineda respondió con un lanzamiento de tres puntos y Johu Castillo, con un doble y falta, consiguió igualar el marcador en 13. Sin embargo, después del minuto solicitado por el entrenador visitante, Esteban Gatti, Provincial encontró nuevamente el camino y metió un parcial de 9 a 2 para cerrar el primer cuarto arriba por 22 a 15.

En el segundo período, el conjunto rosarino complicó a Central con una defensa agresiva, que incomodó permanentemente las ofensivas del local. El rojinegro se mostró errático y apenas pudo encontrar respuestas con un triple de su capitán, Cristian Pérez. Para colmo, Fausto Moussa llegó rápidamente a su tercera falta personal.

Central intentó reaccionar y, de la mano de Pineda, quien volvió a convertir desde los 6,75 metros, consiguió ponerse a seis puntos (29-35) cuando restaban tres minutos para el cierre del parcial.

Pero Gastón Gerbaudo continuaba con la mano caliente y Provincial volvió a tomar distancia. Un triple de Bautista Gobetti le permitió a la visita irse al descanso largo con una ventaja de once puntos: 43 a 32.

En el tercer cuarto, Provincial volvió a golpear y alcanzó la máxima diferencia hasta ese momento (51-37). Sin embargo, Central mostró una reacción apoyada en el protagonismo de Johu Castillo y un triple de Cristian Pérez, para acercarse a seis unidades (51-45), cuando quedaban 5 minutos y 16 segundos.

Esteban Gatti pidió tiempo muerto, pero el rojinegro continuó buscando la remontada. Otro triple de Pineda dejó a Central a solamente cuatro puntos (54-50), encendiendo la ilusión en el Bértora.

Castillo fue el goleador de Central con 22 pts. Foto: Damián Cáceres

Sin embargo, cuando parecía que el local podía meterse definitivamente en partido, Provincial volvió a aprovechar las imprecisiones y los errores defensivos de Central. Con Gerbaudo y Bautista Fernández como principales protagonistas, los rosarinos recuperaron el control y cerraron el tercer capítulo con una ventaja importante: 69 a 54, luego de un triple de Matías Rosas sobre la chicharra.

En el último cuarto, Provincial terminó de encaminar la victoria. Un nuevo triple de Bautista Fernández estableció la máxima diferencia de veinte puntos (76-56) y dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

Central intentó descontar, pero ya no encontró los argumentos para poner en riesgo el triunfo visitante. Más allá de la derrota, una de las noticias positivas para el rojinegro fue la vuelta a la cancha de Manuel Gómez, quien pudo sumar minutos después de ausentarse frente a Regatas por una lesión muscular.

Fue victoria de Provincial de Rosario por 90 a 74, en una noche en la que el conjunto visitante mostró mayor solidez, efectividad y aprovechó los errores del local para llevarse el triunfo del Bértora.

Ahora, a levantar cabeza. Central tendrá una rápida oportunidad de recuperación: el próximo viernes recibirá a Tomás de Rocamora, con el objetivo de volver a hacerse fuerte en casa y comenzar a construir una nueva racha positiva.

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 74

Cristian Pérez 6, Justo Catalín 11, Fausto Moussa 12, Damián Pineda 16, Johu Castillo 22 (FI), Juan Siboldi, Ignacio Ortega 4, Benjamín Lado, Manuel Gómez 3, Tomás Caballero, Augusto Portela, Santino Boullon

Entrenador: Martín Pascal

PROVINCIAL 90

Gastón Gerbaudo 20, Bautista Gobetti 3, Bautista Fernández 21, Martín Torriani 9, Gonzalo Torres 17 (FI) Mariano Fierro 13, Tadeo Laphitzborde, Matías Rosas 7, Tomás Gómez, Franco Falcone, Thiago Simón

Entrenador: Esteban Gatti

Jueces: Emmanuel Sánchez y Andrés Barbarini

Progresión: 15 – 22, 32 – 43, 54 – 69, 74 – 90.

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