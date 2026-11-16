La crecida del Paraná mantiene en alerta al Litoral

Los informes del Instituto Nacional del Agua anticipan que el ascenso continuará en algunos tramos, en un contexto marcado por El Niño y las lluvias en la Cuenca del Plata.

La crecida del río Paraná presenta situaciones diferentes a lo largo del Litoral: mientras en sectores de Corrientes comienza a observarse un descenso gradual, la onda de creciente continúa su desplazamiento hacia Entre Ríos y Santa Fe. El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que las alturas permanecerán por encima de los valores habituales para noviembre y que el comportamiento de las lluvias será determinante para la evolución de las próximas semanas.

El fenómeno se desarrolla en un contexto de persistencia de El Niño. El Observatorio Hidrológico Nacional señaló que las crecidas del Paraná y del Uruguay se produjeron bajo esa condición climática, aunque aclaró que los registros de caudal, por sí solos, no permiten establecer una relación causal directa. Por ello, planteó la necesidad de seguir de manera conjunta las precipitaciones y la respuesta de los ríos, especialmente en las cuencas altas.

En Corrientes, el reporte oficial del 13 de noviembre registró una altura de 6,73 metros en la capital provincial, por encima del nivel de alerta, establecido en 6,50 metros. En Goya, el río alcanzó los 5,87 metros y superó la referencia de evacuación de 5,70 metros. Aunque ambos puntos mostraban una tendencia descendente, los registros seguían siendo elevados.

En Entre Ríos, el mismo informe consignó 6,26 metros en La Paz, por encima del umbral de evacuación de 6,15 metros. En la ciudad de Paraná, la altura fue de 5,58 metros, frente a una referencia de evacuación de cinco metros. Las dos estaciones presentaban subas respecto de la lectura anterior.

Las proyecciones emitidas por el INA el 13 de noviembre estimaron para Paraná un valor central de 5,82 metros tanto para el martes 17 como para el martes 24. Para La Paz, en cambio, anticiparon 6,20 metros y seis metros, respectivamente, lo que marca una perspectiva de descenso gradual. Se trata de estimaciones sujetas a actualización según las lluvias y los aportes de agua desde el norte de la cuenca.

En Santa Fe también se observa un comportamiento desigual. Reconquista registró 5,72 metros el 13 de noviembre, por encima de su referencia de evacuación de 5,30 metros. La capital provincial alcanzó 5,54 metros, superando la alerta de 5,30 metros y acercándose al umbral de evacuación, fijado en 5,70 metros.

Para la ciudad de Santa Fe, el pronóstico del INA proyectó valores centrales de 5,84 metros para el 17 de noviembre y de 5,90 metros para el 24. En Rosario, las estimaciones fueron de 4,98 y 5,33 metros para esas mismas fechas, respectivamente. Estos valores corresponden a escenarios previstos y no a alturas ya observadas.

El seguimiento también comprende al río Uruguay. El 13 de noviembre, Paso de los Libres registró 7,99 metros, por encima de su nivel de alerta de 7,50 metros. En Entre Ríos, Concordia presentó 8,64 metros y Concepción del Uruguay, 3,90 metros, todavía por debajo de sus respectivas referencias de alerta.

El informe semanal del INA advirtió que la humedad acumulada en la cuenca del Uruguay y la reducida capacidad disponible en algunos embalses para amortiguar nuevos aportes mantienen la posibilidad de repuntes ante precipitaciones intensas. En el Paraná, la perspectiva también contempla nuevas oscilaciones: una baja en los sectores del norte no implica una disminución inmediata aguas abajo, donde todavía se propaga la creciente.

Fuente: De la Redacción AIM