Durante la era Milei se perdieron 4.860 empleos privados en Entre Ríos

El empleo registrado en el sector privado de Entre Ríos registró en agosto una nueva retracción y profundizó la tendencia negativa que atraviesa el mercado laboral formal desde fines de 2023.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (SIPA), durante el octavo mes del año se perdieron 539 puestos de trabajo en la provincia.

De acuerdo con la serie desestacionalizada, Entre Ríos contabilizó en agosto un total de 134.400 asalariados registrados en el ámbito privado. Esta cifra implica una caída del 0,4% respecto a julio, un desempeño considerablemente peor que el promedio nacional, que marcó un retroceso del 0,1%, se indica en el informe al que accedió esta Agencia.

Con este resultado, la provincia se ubicó entre las seis jurisdicciones con mayor caída mensual porcentual del país, solo superada por Santiago del Estero (-0,5%), Chubut (-0,7%), Tierra del Fuego (-0,8%), Catamarca (-0,9%) y La Rioja (-2,2%).

El deterioro también se refleja al observar la evolución de los últimos 12 meses y el acumulado de la actual gestión nacional:

Comparación interanual: En la serie original (con estacionalidad), Entre Ríos registró 133.800 trabajadores formales en agosto, lo que representa una baja del 1,5% frente al mismo mes de 2025.

En términos absolutos, equivale a la pérdida de 2.026 empleos en el último año. No obstante, en este recorte la caída entrerriana fue más moderada que la media nacional (-2,1%).

Balance de la era Milei: Si se compara el volumen de empleo de agosto de 2026 con noviembre de 2023 -mes previo al recambio de gobierno-, Entre Ríos acumula una caída del 3,5%. Esto significa que en los últimos 33 meses se destruyeron 4.860 puestos de trabajo registrados en el sector privado provincial.

El panorama nacional y los sectores más golpeados

A nivel país, el empleo privado formal cayó en agosto un 0,1% mensual (-7.573 puestos) y registra el volumen más bajo de los últimos 53 meses.

Desde noviembre de 2023, la economía argentina acumula una destrucción de 274.339 empleos registrados (-4,3%).

De los 24 distritos del país, 14 cerraron agosto con bajas mensuales, dos sin cambios y apenas ocho con subas. Solo tres provincias logran hoy superar los niveles de empleo previos a diciembre de 2023: Neuquén (+9,5%), Río Negro (+3,3%) y Tucumán (+0,2%). (APFDigital)