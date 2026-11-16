Piden alertar a las autoridades si aparecen restos óseos cerca de los ríos: el caso de Rosario

El destacado antropólogo Juan Nóbile pidió a quienes encuentren restos óseos humanos cerca de los ríos, que den aviso a las autoridades, “porque podrían corresponder a personas que están siendo buscadas”.

“Cada vez que aparecen restos óseos en lugares como en los ríos, hay que dar aviso a las autoridades más cercanas, como Fiscalía, Policía, Subprefectura. Esos restos ahora van a los Institutos Médicos Legales, a las morgues más cercanas y a partir de ahí se podría hacer un estudio”, dijo Nóbile en una entrevista con el periodista Fabián Magnotta en el programa Agenda Crítica.

El profesional indicó que “nosotros lo estamos haciendo en Rosario con el Instituto Médico Legal con todos los restos que se han hallado en el río. Primero hacemos análisis de determinadas características como sexo, edad, estatura, para después ver la posibilidad de hacer cotejos genéticos”.

“En Rosario vienen pescadores, viene gente que fue a la isla, turistas que van a la isla, y encuentra restos que son llevados y analizados en el Instituto Médico Legal. Por más que pasen los años, siempre un resto óseo humano es de mucho interés porque corresponde a una persona que ha tenido una historia de vida”.

“Lo que tienen los huesos hallados en el agua, es que en principio no permiten establecer la antigüedad que tienen allí. Hay que hacer análisis, determinar las características de esos huesos, porque en algunos de los casos podrían corresponder a restos de personas que están siendo buscadas”, precisó.

Juan Nóbile, Antropología Forense - Entrevista completa

Los ríos transportan los restos óseos

Nóbile, que integra el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), consideró que “siempre es mejor que se informe, y que los especialistas después puedan determinar si son humanos o no, qué características tienen, y si es necesario o no, hacer pruebas genéticas”.

Explicó en ese sentido que “el río con el paso de los años tiene una dinámica que transporta los restos de un lugar a otros y por ahí los deposita en otros sectores. Las subientes y bajantes nos dejan a veces restos que vienen de otros lados”.

Fundamentó además que “en relación al tejido blando, el río lo descompone rápidamente, pero hay un elemento de conservación muy importante con respecto a los restos óseos, que en los ríos se pueden llegar a conservarse muchísimo tiempo”.

“Nosotros como Equipo Argentino de Antropología Forense brindamos servicios a todos los institutos médicos legales que lo requieran y podemos hacer análisis de restos óseos con un plan de trabajo y determinado tipo de logística”, señaló Juan Nóbile.