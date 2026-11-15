La ANSES confirmó las fechas de cobro del aguinaldo para jubilados

Las Pensiones No Contributivas tendrán fechas propias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de diciembre de 2026, que incluye la segunda cuota del aguinaldo para jubilados y pensionados. Las acreditaciones se realizarán entre el miércoles 9 y el miércoles 23, según el tramo del haber y la terminación del DNI.

El aguinaldo se depositará junto con el haber mensual. La liquidación es automática y los titulares podrán consultar ambos importes en el recibo de diciembre.

El cronograma figura en el anexo XII de la Resolución 349/2025 de ANSES. La norma distingue tres grupos de pago: las Pensiones No Contributivas, los haberes que no superan la mínima y los que están por encima de ese monto.

Cuando cobran quienes perciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con DNI terminado en 0 cobrarán el miércoles 9 de diciembre. El jueves 10 será el turno de los documentos finalizados en 1 y el viernes 11, de los terminados en 2.

El lunes 14 cobrarán quienes tengan DNI terminado en 3. El martes 15 se acreditarán los haberes de quienes tengan documentos finalizados en 4, 5 y 6.

El miércoles 16 concluirá el calendario para este grupo. Ese día cobrarán los titulares con DNI terminado en 7, 8 y 9.

Fechas para los haberes superiores a la mínima y las PNC

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar el jueves 17, con los DNI terminados en 0 y 1. El viernes 18 será el turno de quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3.

El lunes 21 cobrarán los titulares con DNI terminado en 4 y 5, y el martes 22, los finalizados en 6 y 7. El miércoles 23 se completará el calendario con los documentos terminados en 8 y 9.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma se concentra en tres días. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 9, los finalizados en 2 y 3 el jueves 10 y las terminaciones del 4 al 9 el viernes 11.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El haber anual complementario se abona en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. Para la segunda cuota se toma como referencia el haber previsional del semestre comprendido entre julio y diciembre.

Si el haber de referencia es de $600.000 y la persona tuvo derecho a cobrar la prestación durante todo el semestre, el aguinaldo será de $300.000. En ese ejemplo, el total será de $900.000 antes de otros conceptos o descuentos.

Si el derecho a la prestación comenzó durante el semestre, la cuota se calculará en proporción al tiempo por el que correspondió cobrar el haber. El importe liquidado se podrá consultar en el recibo de diciembre, disponible en mi ANSES.

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