Autovía del Mercosur avanza con la reparación de losas de hormigón en distintos sectores del corredor

Autovía del Mercosur continúa ejecutando obras de reparación y reconstrucción de losas de hormigón en distintos puntos de las rutas nacionales 12 y 14, con el objetivo de recuperar sectores deteriorados de la calzada y mejorar las condiciones de circulación.

Uno de los frentes de trabajo se encuentra en el puente Salinas Grande, donde comenzaron las tareas de reparación de losas en sentido Norte–Sur. Las intervenciones contemplan la remoción del pavimento dañado y la reconstrucción de los sectores afectados para restablecer las condiciones estructurales de la superficie de rodamiento.

En paralelo, se desarrollan trabajos en las inmediaciones de la estación de peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 12, en sentido Sur–Norte. Allí se realiza el reemplazo de losas deterioradas mediante la preparación de la base, la colocación de armaduras y el hormigonado de los sectores intervenidos.

Asimismo, en la zona de Gualeguaychú, sobre la Ruta Nacional 14, avanzan las tareas de recuperación del pavimento rígido, mediante intervenciones destinadas a corregir daños que afectan la regularidad de la calzada.

La reparación de losas constituye una de las acciones fundamentales para la conservación de las rutas construidas con hormigón, ya que permite intervenir sobre sectores que presentan fisuras, fracturas o deterioros importantes, evitando que esas fallas continúen extendiéndose.

Estas obras forman parte del programa de mantenimiento y recuperación vial que lleva adelante Autovía del Mercosur, priorizando los sectores que requieren intervenciones para mejorar la seguridad y la transitabilidad.

Desde la concesionaria se solicita a los usuarios circular con precaución en las zonas de obra, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de seguridad vial.