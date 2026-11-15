Menopausia y andropausia: “Ahora hay múltiples herramientas”, destacó la doctora Fornerón

En Córdoba capital, se realizó el Congreso internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia (AAMA), un encuentro de intercambio y actualización científica sobre temáticas fundamentales para la salud femenina y masculina.

La doctora Mónica Fornerón, especialista en Ginecologia Regenerativa y Funcional, de Espacio Mujer de Concepción del Uruguay, destacó que “fue un evento internacional con disertantes de España y Latinoamérica que además trajeron los últimos consensos del congreso Mundial q se desarrolló en Brasil”.

Agregó la profesional que “es importante que ambos sexos sepan que el 30% de sus vidas transcurrirán en estas etapas donde hay grandes cambios biopsicosociales y neuroendócrinos y que contamos con múltiples herramientas para hacerlo en forma óptima”.

Destacó asimismo que “continuamente aparecen tratamientos y técnicas regenerativas y de longevidad saludable. Por ejemplo, en áreas de metabolismo, sexualidad, cognición etc para ambos ejes. Hay respuestas para esta etapa de la vida y llegar a la senectud en forma saludable. En Espacio Mujer se abordan ambas etapas: Menopausia-Andropausia”.

Sobre el importante congreso, remarcó que “participar de espacios de formación y actualización es una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y adquirir nuevas herramientas para acompañar la salud de las personas”.

“Me traje nuevos conocimientos, experiencias y, sobre todo, el compromiso de seguir aprendiendo para brindar una atención cada vez más integral y actualizada”.

A solo una hora de Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, se encuentra ESPACIO MUJER, de las doctoras Mónica Fornerón y Cecilia Argento, profesionales referentes en la zona. Atienden ginecología regenerativa y funcional, atención especializada en climaterio y menopausia. Además, un equipo con kinesiólogas y nutricionista.

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