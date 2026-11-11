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Sociedad SALARIOS

La paritaria entre estatales y gobierno pasó a cuarto intermedio

El gobierno de Entre Ríos presentó una propuesta de actualización salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación y a la Asociación Trabajadores del Estado. La paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 17, a las 8.30

11 Nov, 2026, 19:23 PM
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En el marco de la paritaria 2026, la oferta para el escalafón general contempla un aumento del 4 por ciento sobre los salarios, tomando como base los valores de octubre de 2026. El mismo porcentaje se aplicará al salario mínimo del escalafón general y de enfermería, y a las asignaciones familiares, incluidos sus tramos.

 

Los miembros paritarios del Gobierno indicaron que la propuesta se liquidará con los haberes de noviembre. Además, plantearon pasar a un cuarto intermedio para continuar el diálogo y analizar los puntos presentados por las entidades sindicales, que van más allá de la pauta salarial.

 

Tras la presentación, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 17 de noviembre a las 8.30, cuando continuará el diálogo paritario.

 

Prensa gobierno ER

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