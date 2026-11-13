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Hay alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de Entre Ríos

Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas.

13 Nov, 2026, 18:31 PM
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La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de Entre Ríos durante la tarde y noche de este viernes y la madrugada del sábado.

 

Según el informe oficial, este viernes 13 se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, para los departamentos Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

 

Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

 

En tanto, durante la madrugada del sábado 14 continuará la alerta amarilla para Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. Para Gualeguay y Victoria no se prevé alerta durante ese período.

 

Desde Defensa Civil se recomienda a las autoridades provinciales, municipales y locales mantener especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las actualizaciones oficiales del SMN.

 

Recomendaciones

 

Ante el nivel amarillo de alerta, se recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

 

Asimismo, es importante cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

 

La información corresponde al informe de alerta temprana elaborado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, sobre la base de los mapas y avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional emitidos este viernes 13 de noviembre.

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