Hay alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de Entre Ríos

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de Entre Ríos durante la tarde y noche de este viernes y la madrugada del sábado.

Según el informe oficial, este viernes 13 se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, para los departamentos Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, durante la madrugada del sábado 14 continuará la alerta amarilla para Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. Para Gualeguay y Victoria no se prevé alerta durante ese período.

Desde Defensa Civil se recomienda a las autoridades provinciales, municipales y locales mantener especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las actualizaciones oficiales del SMN.

Recomendaciones

Ante el nivel amarillo de alerta, se recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Asimismo, es importante cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

La información corresponde al informe de alerta temprana elaborado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, sobre la base de los mapas y avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional emitidos este viernes 13 de noviembre.

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