Por crecida del río Paraná hay evacuados en La Paz y en la capital entrerriana

El Gobierno de Entre Ríos continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el territorio provincial. Según el último informe de Defensa Civil, este sábado se mantiene la situación verde en toda la provincia, sin alertas meteorológicas vigentes. En la provincia se registran 12 personas evacuadas y 50 familias autoevacuadas en toda la provincia.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, dio a conocer un nuevo relevamiento sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación de las localidades ribereñas. El panorama continúa bajo seguimiento técnico y coordinación con las autoridades municipales.

De acuerdo con el informe emitido a las 9, persiste la situación de color verde para todo Entre Ríos, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad:

LA PAZ

La Paz 6.30 EVACUACION CRECE

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de autoevacuados: 7 familias

HERNANDARIAS

Hernandarias 6.43 mts. EVACUACION CRECE

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

PARANA

Paraná 5.64 EVACUACION ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 12 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)

Cantidad de autoevacuados: 43 familias

Cantidad de aislados: 20 personas

Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal

DIAMANTE

Diamante 5.74 EVACUACION ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

VICTORIA

Victoria 4.38 CRECE

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

IBICUY

Ibicuy 1.10 BAJA

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0