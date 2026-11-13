La visita del Papa León XVI: monseñor Landra reveló detalles de la organización y contó anécdotas de su encuentro

La visita del Papa León XVI a la Argentina requirió meses de preparación y la participación de miles de personas que colaboraron en la organización de las distintas celebraciones religiosas.

En diálogo con Radio Máxima, monseñor Mauricio Landra, quien desempeñó funciones como obispo auxiliar durante la visita, brindó detalles sobre el trabajo realizado y compartió algunas experiencias personales de su encuentro con el Sumo Pontífice.

“Fue un trabajo enorme y comunitario. No empezó la semana pasada ni cuando se anunció la fecha. En agosto se fueron gestando las primeras reuniones”, explicó el religioso.

En ese sentido, destacó la importancia de la coordinación con los equipos del Vaticano, que cuentan con una amplia experiencia en la organización de este tipo de acontecimientos.

“Esto sirve y ayuda para entender cómo funcionan estas visitas, sobre todo porque hay gente que trabaja hace mucho tiempo en el Vaticano organizándolas”, señaló.

Más de 20 mil voluntarios y un millón de hostias

Uno de los aspectos más destacados de la organización fue la participación de miles de voluntarios provenientes de distintos puntos del país.

“Creemos que hubo más de 20 mil voluntarios para servir”, aseguró Landra, quien explicó que muchos de ellos debieron trasladarse a otras provincias para colaborar con las actividades.

Como ejemplo, mencionó el caso de un voluntario de Paraná que se inscribió para prestar servicio en Luján, lo que implicó realizar capacitaciones, participar de una preparación espiritual y retirar los elementos necesarios para desempeñar sus tareas.

Los voluntarios estuvieron distribuidos en diferentes lugares, entre ellos Córdoba y Buenos Aires, y fueron identificados mediante remeras amarillas y rojas.

Otro de los datos que reveló el obispo fue la magnitud de los preparativos para la celebración religiosa en Luján.

“Preparamos un millón de hostias para la misa de Luján”, afirmó.

Además, indicó que más de 4.000 personas participaron en la distribución de la comunión, una tarea que demandó una importante coordinación.

Una cena con el Papa y las anécdotas de su encuentro

Más allá de los aspectos organizativos, Landra también tuvo la oportunidad de compartir una cena con el Papa León XVI, experiencia que le permitió conocer de cerca su personalidad.

“Hay cosas muy espontáneas de él. Es una persona que te mira y que te escucha. No es comparable con ningún Papa, es muy sereno y con mucha fe”, expresó.

Durante ese encuentro se produjeron situaciones que reflejaron el carácter cercano y distendido del Sumo Pontífice.

En una de ellas, un obispo le expresó “aguante”, en referencia a su salud, lo que provocó una reacción espontánea del Papa.

“Se mató de risa”, recordó Landra.

Otra de las anécdotas estuvo protagonizada por un joven que había brindado su testimonio sobre el proceso de recuperación de una adicción.

Según relató el obispo, el muchacho se acercó al Papa y le preguntó si podía darle un abrazo.

“El Papa le dijo ‘más vale’. Esa palabra que parece muy entrerriana”, contó Landra, destacando la naturalidad de la respuesta.

De esta manera, el religioso resaltó no solo la magnitud de la organización que demandó la visita papal, sino también la cercanía de León XVI con quienes tuvieron la oportunidad de compartir momentos junto a él.