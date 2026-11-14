El aeropuerto de Concordia costó una fortuna, pero no tiene vuelos

El 15 de septiembre de 2025 se inauguró la construcción de una nueva terminal de pasajeros de 1.850 m², una nueva torre de control y la construcción de una nueva pista de 2.000 metros de longitud por 30 metros de ancho en el Aeródromo Comodoro Pierresteguy de Concordia. También se construyó una nueva plataforma con capacidad para aviones tipo Boeing 737-800 o Airbus A320. El 2 de diciembre de 2025 comenzaron oficialmente los vuelos entre la terminal aérea renovada y el Aeroparque “Jorge Newbery”. Sin embargo un tero se interpuso en un viaje del único avión de la empresa y Concordia quedó sin vuelos desde agosto pasado.

Ya transcurrieron tres meses y no hay noticias acerca del retorno de la conexión aérea. Para Leandro Lapiduz, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia (AHGC), a la aerolínea no le servía venir. “Lo digo a título personal”, aclaró. El razonamiento es elocuente. “Si realmente le sirve venir a una Aerolínea y el avión se rompe, van a salir a alquilar un avión para venir”, indicó. Además, sostuvo que el sector político debe gestionar la llegada de otras aerolíneas para evitar que el Aeropuerto se transforme en un “elefante blanco” sin más utilidad que un lugar para ir a tomar mate.

El desafío es evitar que el aeropuerto se convierta en un “elefante blanco”: una infraestructura clave para el desarrollo de la ciudad, pero sin vuelos que garanticen su funcionamiento y conectividad.

Según explicó a Diario Junio el 23 de septiembre pasado Francisco Errecart, fundador y CEO de la firma, durante la primera semana la compañía pudo mantener los vuelos utilizando un avión alquilado como respaldo. Después, al no contar con una aeronave propia disponible para reemplazar a la afectada, debió suspender la operación hacia Concordia. En ese momento, la aeronave se encontraba en reparación. Tras la llegada de los repuestos necesarios desde Estados Unidos, el empresario estimaba que el avión podría volver a estar operativo en dos o tres semanas. Pero pasó un mes y medio sin mayores novedades.

“La verdad es que nosotros no hemos tenido ningún tipo de conversación. En algún momento pedimos una respuesta y se dijo que la aerolínea iba a volver a activarse en un período de 10 o 15 días, pero el tiempo va pasando y esto ha quedado así”, indicó Lapiduz.

Además, dijo que, cuando estaba quedando lista para operar la terminal aérea, un sector de la comunidad señalaba a la AHGC como que tenían “mala onda” con el emprendimiento. “Nosotros decíamos: ‘Miren que esto es algo que lleva años de preparación y no podemos estar improvisando’”, sostuvo.

Lapiduz no se mostró sorprendido. “Cada vez que había reuniones y todo el mundo era muy optimista, muchas veces quizás por tanta cantidad de años que uno está en la dirigencia, esto la verdad es que no me sorprende. Lo veía bastante desorganizado al tema. Era todo como una prueba piloto”, dijo. Para el dirigente, el Aeropuerto está quedando como un «elefante blanco”, como una “muestra más de cosas hechas sin planificar”. “Es como decir que lindo tener un aeropuerto, después vemos como hacemos”, manifestó.

Fuente:Diario Junio Concordia.