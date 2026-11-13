Entre Ríos despliega su primera acción de promoción turística en Brasil

La participación abrirá una agenda de vinculación con operadores y profesionales brasileños para ampliar las oportunidades de comercialización de la oferta entrerriana.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) participa desde hoy y hasta el sábado 14 del Festival de Turismo de Gramado (Festuris 2026) como parte de la delegación argentina con presencia institucional y comercial. La iniciativa constituye la primera acción de promoción turística de la provincia en el mercado brasileño, que se incorpora como una nueva plaza de desarrollo regional a la agenda internacional que Entre Ríos ya sostiene en Uruguay y Paraguay.

En la feria, la provincia ocupará un espacio dentro del stand institucional de Visit Argentina, ubicado en el pabellón Araucaria del predio ferial Serra Park, junto a otros destinos, organismos y empresas del sector turístico nacional. La representación entrerriana está encabezada por el presidente del Emturer, Jorge Satto, quien este jueves fue parte de la ceremonia de apertura.

Con 38 ediciones de trayectoria, Festuris es una de las ferias de negocios turísticos más relevantes de América Latina y un ámbito de encuentro entre destinos, empresas y profesionales de la industria. Su modalidad B2B (negocio a negocio) está orientada a generar contactos comerciales, presentar productos, actualizar tendencias y establecer relaciones entre los distintos actores de la cadena turística. La edición anterior convocó a más de 17.000 participantes, reunió alrededor de 2.500 marcas y contó con la presencia de 64 destinos internacionales. El programa 2026 contempla conferencias, espacios de capacitación y actualización profesional, además de dos jornadas de feria comercial, el viernes 13 y el sábado 14.

La participación en este ámbito permitirá a Entre Ríos acercar su propuesta turística a los canales profesionales de comercialización brasileños, establecer vínculos con agencias de viajes, operadores mayoristas, plataformas de venta y compañías aéreas, y generar oportunidades para que sus destinos y productos sean incorporados a nuevas ofertas de viaje. Brasil representa un mercado de interés por su proximidad geográfica, su volumen de viajeros y las posibilidades de intercambio turístico con Argentina, por lo que desarrollar acciones específicas de promoción constituye una oportunidad para ampliar la llegada de visitantes internacionales a la provincia.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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