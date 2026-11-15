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Sociedad Cultura

La Noche de los Museos tuvo una gran convocatoria en varias ciudades entrerrianas

Patrimonio, cultura e identidad en más de 150 instituciones. Con entrada libre, hubo visitas guiadas, espectáculos y gastronomía.

15 Nov, 2026, 12:35 PM
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El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "Para nuestra gestión, junto al ministro Manuel Troncoso y al gobernador Rogelio Frigerio, es importante generar eventos federales donde todos los entrerrianos puedan acceder a los bienes culturales de la provincia y al encuentro con nuestros artistas". Luego, agradeció "a los municipios y sus áreas de cultura, al Consejo Provincial de Cultura y las instituciones y empresas que hicieron posible un evento verdaderamente descentralizado, que es un eje central de nuestro trabajo". Las empresas que acompañaron la propuesta fueron Shopping Paso del Paraná, Enersa, Iapser y Farmacia Magna.

 

Actividades de Cultura Entre Ríos

 

Los museos provinciales que dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos recibieron a más de 10.000 visitantes. Ofrecieron actividades el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, Museo de Artesanías Carlos Asiain, Museo Provincial de Bellas Artes, Museo Casa de Gobierno, Museo de Ciencias Antonio Serrano, Museo Histórico Martiniano Leguizamón, Museo Provincial de la Imagen, Museo Provincial Molino Forclaz y el Archivo General de Entre Ríos.

 

Además, se generó un circuito cultural entre las plazas San Miguel y Plaza Carbó de Paraná, donde hubo espectáculos, feria y gastronomía, en colaboración con la Municipalidad local. Y se ofreció el Bus Turístico con recorridos históricos.

 

 

A estas propuestas, se sumaron otros organismos de Cultura Entre Ríos: Biblioteca Provincial, Editorial de Entre Ríos, Capilla Norte de San Miguel (organizado por el área de Patrimonio, Casa de la Cultura, Iaaer y la Cinemateca de Entre Ríos.

 

En simultáneo, la Casa de Gobierno de Entre Ríos fue parte de la propuesta con un recorrido por recintos, museos y salones históricos mediante códigos QR. Hubo actividades en el Recinto de la Honorable Cámara de Diputados, Honorable Cámara de Senadores y el Patio de Honor Central.

 

 

Participación federal

 

Más de 150 instituciones patrimoniales y culturales ofrecieron actividades en Aldea Spatzenkutter, Aranguren, Basavilbaso, Bovril, Caseros, Cerrito, Chajarí, Colón, Colonia San Anselmo, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Galarza, General Campos, Gilbert, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, La Clarita, La Paz, Los Charrúas, Maciá, María Grande, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, Rosario del Tala, San Benito, San Salvador, Ubajay, Urdinarrain, Valle María, Victoria, Villa Clara, Villa Elisa, Villa Paranacito y Villaguay.

 

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