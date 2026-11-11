Prefectura Naval controlará la extracción de arenas silíceas

Tramita en la Legislatura de la provincia el proyecto del Ejecutivo por el cual se ratifica el acuerdo firmado por la provincia con YPF S.A. para “el desarrollo de iniciativas conjuntas en materia de infraestructura, transporte, abastecimiento energético y comercialización de productos y servicios, en particular aquellas vinculadas a la cadena de valor de las arenas silíceas destinadas al desarrollo de Vaca Muerta”.

El convenio fue firmado el 28 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio y Mauricio Marín en representación de la empresa de hidrocarburos. El acuerdo en cuestión se complementa con otro, rubricado el mismo día por el mandatario entrerriano y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y que contempla la colaboración de Prefectura Naval Argentina en el control de los buques areneros destinados a la extracción del recurso mineral.

Un proyecto de ley del Ejecutivo, previendo la ratificación de ambos acuerdos, se debate en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, incluyendo en el expediente (Nº 29.834) copia de los convenios.

Con YPF

El acuerdo con la empresa del Estado establece “una estructura de cooperación para analizar la factibilidad de proyectos de interés común”. “Abarca áreas como la gestión y abastecimiento de flotas vehiculares, la actividad minera (destacando la cadena de valor de arenas silíceas), infraestructura logística y de transporte, estaciones de servicio y abastecimiento energético”, tal como se informó oficialmente.

Se remarca que el acuerdo “no constituye una concesión de derechos ni una aprobación automática de proyectos” por cuanto “cada iniciativa deberá tramitar individualmente y cumplir con los procedimientos ambientales y administrativos vigentes.

Tiene un plazo de vigencia de 3 años e incluye una cláusula que fija pautas respecto de información confidencial.

Función de Prefectura

En relación al convenio con el Ministerio de Seguridad, contempla centralmente la intervención de la Prefectura Naval Argentina en el monitoreo, inspección y fiscalización de la extracción de arena y minerales no metalíferos en lechos de ríos navegables.

Se apuntará a mejorar la trazabilidad, verificar el cumplimiento de permisos y prevenir extracciones ilegales para resguardar la seguridad de la navegación, la estabilidad de las costas y los recursos naturales.

En los considerandos del acuerdo se apunta que “el dominio” de estos recursos “conforme a su lugar de sedimento, es de jurisdicción provincial, y su aprovechamiento debe ser monitoreado a fin de garantizar su correcta extracción de conformidad a la autorización otorgada”.

Se observa que en este punto “es necesario conocer el movimiento de los buques desde su salida de puerto o embarcadero hasta el efectivo regreso con la carga autorizada” lo que hace pensar en la actuación de Prefectura que “ejerce el poder de policía, para el registro y monitoreo integral de los buques a efectos de garantizar la seguridad de la navegación y, para ello, cuenta con los medios idóneos”.

Se pone de resalto “el interés de la provincia” de contar con la colaboración de la fuerza para “facilitar el control de los buques areneros, obteniendo datos precisos que favorezcan no solo la recaudación fiscal, sino también, a que la actividad resulte compatible con la preservación del recurso”.

Control y actas

Prefectura deberá “proporcionar, a la Dirección General de Desarrollo Minero de LA PROVINCIA, acceso al Sistema de Identificación Automática (AIS)” lo que permitirá “monitorear la hora de salida y llegada a puerto de cada buque (…) por operar en la extracción de arena y/o sustancias minerales no metalíferas; conociendo su tiempo de navegación, el lugar y su tiempo de detención; la posición en tiempo real, la velocidad y el rumbo de cada embarcación. Asimismo, a través del ingreso a un servicio web, la provincia podrá contar con un reporte histórico de movimiento de buques”.

Deberá “cooperar con medios de superficie (fluviales) y personal para la realización de controles e inspecciones programadas”; así como también “efectuar, en caso de inspecciones rutinarias a buques (…) realizadas sin personal de la provincia” el control de “las personas humanas o jurídicas que realicen la explotación” a fin de verificar el permiso habilitante. También constatará que “las extracciones se realicen en el lugar y plazo que establece la autoridad minera”; y comunicará “las infracciones que violen normas vigentes (…) remitiendo copia del acta de comprobación”.

Fuente: Pagina política/Luz Alcaín

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