Con más de 70 puntos turísticos distribuidos en 10 microrregiones, Entre Ríos se prepara para recibir visitantes este verano. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el trabajo con el sector privado para sostener el empleo y señaló la importancia de informar con precisión qué localidades se ven afectadas por la situación de los ríos, para que quienes planean viajar conozcan las opciones que ofrece la provincia.

“El turismo es fundamental porque genera trabajo, trabajo de calidad”, sostuvo Frigerio. Ante las dificultades económicas que atraviesa el sector, el gobernador destacó la reducción de Ingresos Brutos y los subsidios a la energía, uno de los principales costos para hoteles y establecimientos gastronómicos. También valoró la conformación del Ente Mixto de Turismo, donde el Estado provincial y el sector privado trabajan en conjunto y participan de las decisiones sobre la actividad.

La oferta entrerriana combina ríos, termas, bodegas y sitios históricos con carnavales, fiestas populares y eventos deportivos y culturales. Frigerio explicó que la organización en microrregiones permite presentar en conjunto los atractivos de distintas localidades. También agradeció al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, por su acompañamiento en la promoción de los destinos entrerrianos.

Los ríos y las opciones para el verano

Al referirse al fenómeno de El Niño, Frigerio señaló que el gobierno provincial sigue a diario la situación de los ríos. Destacó la importancia de precisar el alcance de cada crecida, porque las condiciones varían de una localidad a otra. “Tenemos enormes opciones turísticas para ofrecerle a la gente y esto es clave”, expresó.

El gobernador cerró con una referencia a la hospitalidad entrerriana. “El que nos viene a visitar una vez vuelve siempre, porque se siente bien recibido por lo mejor que sabemos dar, que es el corazón”.