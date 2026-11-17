Una decena de profesionales renunció en el Hospital Escuela de Paraná, la demanda en la guardia se triplicó y desde el 6 de noviembre no hay turnos para nuevos pacientes. Además, señaló que en toda la provincia quedan menos de 40 psiquiatras en el sistema público y que durante 2025 se registraron 288 suicidios.

La declaración de urgencia sanitaria en salud mental dispuesta por el gobierno de Rogelio Frigerio no resolvió los problemas de atención que atraviesa el sistema público entrerriano. En un documento difundido en noviembre, la Asamblea de Salud Mental describió la falta de profesionales, las listas de espera y las dificultades para acceder a tratamientos.

Uno de los datos más preocupantes del comunicado es la renuncia de una decena de profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná durante la actual gestión, de los cuales la mayoría eran psiquiatras. Según la Asamblea, las salidas estuvieron relacionadas con los bajos salarios y las condiciones laborales. Una situación que también se repite en otros hospitales y localidades.

«En todo el sistema público provincial quedan menos de 40 psiquiatras», según el relevamiento presentado por la organización. Una cantidad que está muy lejos de la necesaria para cubrir la demanda. En consecuencia, en los consultorios externos de hospitales y centros de salud se acumulan alrededor de cien personas en lista de espera.

El problema se refleja también en el Hospital Escuela. Desde el 6 de noviembre, el Servicio de Admisión informó que no tiene turnos para nuevos pacientes «hasta nuevo aviso». La explicación fue que ya no cuenta con capacidad para incorporar nuevos casos y organizar los tratamientos. «Es la primera vez en más de 60 años que el establecimiento llega a esta situación», lamentaron desde la Asamblea.

La guardia interdisciplinaria de 24 horas, la única de esas características en la provincia, tampoco da abasto. Según el documento, la demanda se triplicó. Además, durante 2025 la Línea Telefónica de Orientación y Apoyo en las Urgencias de Salud Mental recibió 5.328 llamadas, de acuerdo con registros oficiales del Ministerio de Salud citados por la Asamblea.

La situación de las internaciones tampoco es mejor. En los hospitales monovalentes de Paraná, Diamante, Rosario del Tala y Federal, la ocupación de camas destinadas a salud mental se ubica entre el 80% y el 100%, según los datos ministeriales incluidos en el comunicado.

Pero la falta de respuestas no termina en los hospitales. La Asamblea cuestionó que no existe un programa provincial específico para acompañar a quienes necesitan salir de internaciones prolongadas y continuar sus tratamientos fuera de las instituciones. También denunció que no hay presupuesto asignado para ese objetivo ni mecanismos de seguimiento.

En cuanto a los dispositivos comunitarios, el documento señaló que la única Casa de Medio Camino de la red pública provincial, ubicada en Paraná, estuvo sin funcionar desde fines de 2025 hasta octubre de 2026. La Asamblea atribuyó la interrupción a la falta de previsión de la Dirección de Salud Mental.

También recordó el cierre, durante 2025, de El Entrevero, un emprendimiento sociolaboral de Paraná que ofrecía oportunidades de trabajo a personas usuarias de los servicios de salud mental.

Actualmente, el documento menciona un Hospital de Día en Diamante, con capacidad inicial para diez personas, y una Casa de Medio Camino en Rosario del Tala. Sobre esta última, la Asamblea cuestionó que funcione dentro del predio hospitalario y sostuvo que esa modalidad no se ajusta a los objetivos de estos dispositivos.

El comunicado también puso el foco en los suicidios. Según los datos que presenta la organización, durante 2025 se registraron 288 casos en Entre Ríos, lo que ubicó a la provincia con la tasa más alta del país. Además, advirtió que desde 2023 se triplicó la cantidad de personas y familias en situación de calle, al menos en Paraná.

A los problemas provinciales se suman los recortes nacionales. Cuestionan la interrupción del financiamiento de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), cuya continuidad tuvo que ser asumida por la Provincia, y el ajuste del Plan REMEDIAR, que afecta la provisión de medicamentos. También denuncian una fuerte caída del presupuesto nacional destinado a salud mental.

La urgencia sanitaria declarada por Frigerio mediante el Decreto 2130/2026 había previsto medidas para reforzar la atención. Sin embargo, la Asamblea sostiene que siguen faltando profesionales, turnos, medicamentos y espacios para atender a quienes necesitan tratamiento.

Por eso, reclamó más trabajadores, mejores salarios y condiciones laborales, guardias activas y equipos móviles en distintas localidades. También pidió ampliar las casas de medio camino, crear viviendas asistidas, fortalecer los centros para atender consumos problemáticos y sumar equipos de salud mental a las escuelas.

El documento se difundió además en medio de la discusión nacional por una posible reforma de la Ley de Salud Mental 26.657. En ese marco, la Asamblea rechazó los cambios impulsados por el Gobierno nacional y sostuvo que el problema no está en la ley, sino en su falta de aplicación y financiamiento. «No es con menos Ley, es con más implementación», concluyó.

Fuente: Diario Junio