"La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos expresa su más enérgico repudio a los dichos que se difundieron el pasado 17 de noviembre en el programa de streaming El Fortín. Durante la emisión, que conducen un concejal de Paraná vinculado a La Libertad Avanza y un fotógrafo, se aludió a prenderle fuego la casa de la intendenta Rosario Romero. Luego, los conductores replicaron esas expresiones en las redes sociales del programa", señalaron.

"Frases de ese tenor no forman parte del debate público ni de la crítica política, que son legítimas y necesarias en democracia. Se trata de una incitación a la violencia contra una persona y contra su ámbito familiar. Resulta especialmente grave que estas expresiones circulen en un espacio conducido por un representante elegido por el voto popular, que tiene el deber de dar el ejemplo en el respeto a las instituciones y a quienes las encabezan", añadieron.

"Expresamos nuestra solidaridad con la intendenta Romero, con su familia y con la comunidad de Paraná. También respaldamos la decisión del municipio de recurrir a la Justicia para que se investigue lo sucedido. Advertimos además sobre el componente de violencia política por razones de género que tienen este tipo de agresiones cuando se dirigen a mujeres que ejercen cargos públicos", consideraron.

"Quienes tenemos responsabilidades institucionales, cualquiera sea nuestra pertenencia política, debemos sostener un compromiso inquebrantable con el respeto por las diferencias y el uso responsable de nuestras palabras. La libertad de expresión es un pilar de la vida democrática y no puede usarse para justificar la amenaza ni la violencia", manifestaron.

"Hacemos un llamado a toda la dirigencia política, a los medios de comunicación y a la ciudadanía entrerriana a preservar la convivencia democrática. Podemos discutir con firmeza, pero siempre dentro de los márgenes del respeto y la ley", finalizaron.

Fuente: Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos