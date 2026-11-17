El texto completo:

Todo fríamente calculado. Extractivismo descontrolado

Lo que está realizando el Gobierno provincial en cabeza del Sr. Gobernador Rogelio Frigerio en el tema ambiental es criminal.

Partiendo del descontrol de la extracción de arena de sílice en la provincia, donde las empresas mineras tienen que declarar ante minería del 1 al 10 de cada mes lo que extraen de material y, con ese informe sin ningún control estatal se les cobra impuestos.

Lo detallado infra, lo demuestra:

1.- https://portal.entrerios.gov.ar/noticias/48191:

La provincia consolida el control y fiscalización de la actividad minera

DESARROLLO ECONÓMICO

Jueves, 11 de Diciembre de 2025

En dos años, Entre Ríos ejecutó políticas públicas en relación con la minería que lograron poner en valor a la cadena.

Sólo entre enero y noviembre de 2025 el Estado provincial recaudó 3.106 millones de pesos en concepto de Guía Minera; cuando en 2023, fueron solo 184 millones; y en 2022 directamente no hay datos oficiales disponibles.

La extensión de guías también creció exponencialmente, evidenciando un mayor control y fiscalización: en 2022 se extendieron 22.330; en 2024, 54210; y en 2025, 84.768.

La presencia del Estado se explica con datos: el valor de la guía minera de arena para Fracking valía sólo 250 pesos por tonelada y esta gestión la llevó al valor actual de 2.550 pesos por tonelada.

1.- a.- Pero, en Río Negro informan otra cosa, a Vaca Muerta llega más del doble de lo que la provincia de Entre Ríos Fiscaliza:

“Las canteras de Ibicuy y Diamante, en Entre Ríos, ofrecen un recurso más puro y de forma esférica, características valoradas por su capacidad para resistir presiones y mantener la conductividad de los pozos.

Actualmente, esta provincia cubre más del 80% de la demanda local. No obstante, este salto cualitativo conlleva un desafío logístico de magnitud equivalente.

El traslado de millones de toneladas por camión desde el Litoral hasta Neuquén representa un desafío considerable en términos de costos, tiempos, infraestructura vial y seguridad. Las proyecciones de crecimiento refuerzan esta tensión: en 2024 se utilizaron aproximadamente 4 millones de toneladas de arena, y para todo el 2025 se espera superar los 5 millones, con un incremento del 20% impulsado por una mayor actividad de fractura”.

https://tradenews.com.ar//logistica-arena-vaca-muerta/Logística

2.- Los estudios de suelo encargados al CONICET, pagados con fondos públicos que, por si no lo sabe el Sr. Gobernador no son de él, son públicos, fondos que deberían ser aportados por particulares si quieren realizar extracciones minerales que se encuentran en nuestra provincia, así funciona, los particulares son los que tienen que invertir, en Entre Ríos es al revés, invierte la provincia y después no les cobra impuestos a las mineras.

Además, se informa que “El Gobierno provincial invertirá U$S200.000,00” de dineros aportados por el BID, ergo, nos endeuda en favor del “Saneamiento de las ciudades de la cuenca del río Uruguay”, digo sin eufemismos MIENTEN.

La Ley de Aguas de la provincia nº9172 establece que toda empresa que consuma ingentes volúmenes de agua subterránea como las plantas lavadoras de arena de sílice, debe realizarse antes el estudio hidrogeológico del agua subterránea, PERO NO ni el estado provincial ni ninguna empresa en la provincia lo hace, si los que nos gobiernan no cumplen la ley existente el verso de estos estudios realizados con dineros públicos, sólo tienen el destino de entregar nuestros recursos naturales.

CAPITULO XI AGUAS SUTERRANEAS ARTÍCULO 36: Las aguas subterráneas podrán ser de uso común o especial y serán aprovechadas de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 8:,15: y el Capítulo VI. La Autoridad de Aplicación deberá realizar los estudios técnicos y relevamientos necesarios para determinar a) Caudal y reposición de las fuentes en las distintas cuencas de aguas subterráneas b) Grado de calidad y contaminación de las aguas c) Catastro de perforaciones en las distintas áreas provinciales El permiso o concesión para el uso de aguas subterráneas comenzará a regir cuando la Autoridad de Aplicación posea los estudios técnicos correspondientes que determinen la capacidad y caudal de la fuente involucrada. Constatados los extremos de los incisos a) y b) y si resulta perjuicio al interés público, la Autoridad de Aplicación procederá según lo dispuesto por las normas de procedimiento de la presente Ley. ARTÍCULO 37: Toda obra o uso que implique disminución sensible o agotamiento de los acuíferos subterráneos quedará sujeta a las prioridades establecidas en el Artículo 12: y a las limitaciones que establezca el correspondiente permiso o concesión.

3.- La NEFASTA E INCONSTITUCIONAL Ley nº11.250, donde los autores transgreden, contrarían, irrespetan principios constitucionales básicos como lo son el respeto a la prelación de normas superiores, sin ponerse colorados escriben y promulgan una ley que es nada más ni nada menos blanquear el latrocinio ambiental que están realizando las empresas sin control, otroras abogados ambientalistas como lo es la asesoría legal de la secretaría de Ambiente provincial que, es una de las áreas provinciales autoras de esta, reitero, NEFASTA Ley.

Esta ley incumple los principios generales del Derecho ambiental, determinados taxativamente en la Ley General de Ambiente nº25.675, de orden público.

Por nombrar sólo dos el de Congruencia y el de Progresividad de la Ley.

Además, deroga la Ley nº6260, ley fundamental en el control de las empresas potencialmente contaminantes o degradantes del medio ambiente, como también deroga el Decreto nº4.977/09 Gob.

Bajo la vigencia del derogado Decreto nº 4.977/09 -artículos 23 a 25-, el Certificado de Aptitud Ambiental para industrias de categorías 2 y 3 tenía una vigencia estricta de dos (2) años.

Su renovación exigía una inspección periódica destinada a evaluar si la firma mantenía las condiciones técnicas originarias o había introducido modificaciones contaminantes.

En abierto quebrantamiento del principio de congruencia y progresividad de la ley 25.675, el artículo 34 de la Ley nº 11.250 extiende irrazonablemente ese plazo a cinco (5) años, mediante la figura de la "Actualización Ambiental Periódica" por declaración jurada.

Otorgar un lustro de indemnidad administrativa a industrias de alto riesgo ambiental implica una claudicación del poder de policía. Durante ese extenso lapso, una empresa puede alterar sustancialmente sus procesos, verter efluentes prohibidos y adecuarse formalmente apenas semanas antes del vencimiento, cuando el daño ambiental ya se ha tornado irreversible.

Además de ir contra esos principios, va en contra del artículo n39 in fine de la Ley de residuos Peligrosos nº24.051 que determina un año de vigencia a esos certificados de Aptitud Ambiental, caso testigo así se lo otorgo a la planta de efluentes líquidos de PIG, nulo de nulidad absoluta.

La implementación de la Guías virtuales es otro modo de delegar el control a los particulares, la provincia a renunciado a su poder de policía en desmedro de los ecosistemas que están siendo esquilmados sin prisa y sin pausa.

El erosionar los procedimientos de control in situ, convalidar la opacidad fiscal mediante declaraciones juradas sin correlato fáctico y extender de dos a cinco años los plazos de vigencia de las autorizaciones ambientales, la norma incurre en una flagrante de regresión normativa, prohibido por la ley ambiental.

Es palmario que el interés económico prima sobre la protección ambiental. Las autoridades no son ajenas a esta situación, forman parte del problema.

Ricardo José Luciano.

Abogado.