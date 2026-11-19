"La medida se conoció este jueves y es resultado de las gestiones del gobernador Rogelio Frigerio para paliar los efectos de las inundaciones en los sectores productivos, particularmente en las actividades ganadera y apícola", señalaron desde el Gobierno provincial.

La declaración regirá desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2027 y contemplará beneficios fiscales nacionales que se sumarán a los provinciales, incluidos en el Decreto N° 3692, firmado por el gobernador junto a los ministros de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas.

Además, la medida prevé que las denominadas ventas forzosas realizadas por los productores ganaderos que debieron liquidar hacienda como consecuencia de la creciente del río no estén alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

Las novedades se conocieron en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Cneyda), donde el ministro Bernaudo expuso la situación que atraviesa Entre Ríos a raíz del fenómeno climático conocido como El Niño. El funcionario presentó los fundamentos junto a su secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, y al coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa. (APFDigital)