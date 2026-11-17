Perfil dialoguista de Michel

Según publicó La Nación, la expresidenta Cristina Kirchner avaló la designación del diputado peronista entrerriano Guillermo Michel como próximo miembro del Consejo de la Magistratura, en representación del bloque del PJ en la Cámara baja. Con esa decisión, la jefa partidaria ensayó un notorio giro estratégico respecto del perfil de sus enviados a un organismo clave en la relación de la política con el Poder Judicial.

De acuerdo a las fuentes consultadas, en la negociación interna que derivó en la designación de Michel participó Juan Manuel Olmos, también referente del peronismo federal y auditor general de la Nación, de fluidos nexos con el Poder Judicial.

“Michel representa a un espacio más amplio y tiene dotes para hablar con sectores con los que nosotros no tenemos relación”, se sinceró esta noche una fuente cercana a la expresidenta.

Hasta el momento, los representantes del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura -el organismo encargado de la selección y control de los jueces- eran, por el bloque de diputados del PJ, Vanesa Siley y Rodolfo Tahilade, ambos con un perfil cercano a la consigna del lawfare.

“Entendemos que es un acuerdo razonable, porque nos ayuda en un lugar complicado para nosotros”, evaluó un dirigente kirchnerista al justificar la decisión de Cristina Kirchner y negar, de paso, que la determinación vaya en contra de su propio espacio dentro del peronismo.

Otras fuentes consultadas por este diario indicaron que el nombre de Michel surgió originalmente dentro del bloque de diputados del PJ, en conversaciones entre el jefe de la bancada, Germán Martínez, la massista Cecilia Moreau y la camporista Paula Penacca, y que luego fue elevado a San José 1111 para obtener el acuerdo de Cristina Kirchner.

Al límite del plazo

Bajo esta lógica, la designación de Michel llega justo antes de la fecha límite para la integración del nuevo Consejo de la Magistratura, prevista para el miércoles 18 de noviembre. Ese día debe estar terminada la lista de ocho consejeros que corresponden al Congreso, cuatro por Diputados y cuatro por el Senado.

Actualmente, los lugares del peronismo están ocupados por dirigentes identificados con Cristina Kirchner: Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Senado, y Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade en Diputados. Estos dos últimos ya están afuera con la designación de Michel, mientras se esperan novedades sobre los puestos del PJ por la Cámara alta. Fuente: La Nación