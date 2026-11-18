El gobernador Rogelio Frigerio presentó este miércoles, en el autódromo Ciudad de Paraná, la maquinaria que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) incorporó para reforzar los trabajos en rutas provinciales y caminos rurales. Los más de 60 equipos nuevos se suman a las 50 máquinas que Vialidad encontró abandonadas y volvió a poner en funcionamiento en los primeros 35 meses de gestión.

"Estamos mostrando esta compra de más de 60 máquinas nuevas, demostrando que hoy los recursos de los entrerrianos van a donde tienen que ir", afirmó Frigerio. Además de las motoniveladoras, Vialidad incorporó compactadores, cargadoras, palas retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, camiones volcadores y regadores, acoplados y carretones.

La provincia invirtió más de 13.000 millones de pesos de fondos propios. A esa suma se agregaron aportes por más de 2.000 millones de pesos que el gobernador gestionó ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) para adquirir 10 camiones con equipos y acoplados volcadores. En la primera compra participaron 14 oferentes y en la segunda, 17.

"Para gestionar hay que ordenar", sostuvo Frigerio. Recordó que la recuperación de Vialidad comenzó con el ordenamiento administrativo y el pago de las deudas pendientes, y destacó el trabajo del personal del organismo para poner en servicio las máquinas recuperadas.

Rutas provinciales y caminos de la producción

Frigerio repasó los avances del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, organizado en tres grupos de obras. Ratificó que la meta es llegar al final de su mandato con el 100 por ciento de las rutas provinciales intervenidas.

Para las obras de mayor envergadura, Entre Ríos cuenta con financiamiento de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares. Esos recursos permitirán reconstruir rutas que requieren intervenciones integrales y ejecutar obras de infraestructura, entre ellas nuevos puentes.

En cuanto a los 25.000 kilómetros de caminos de la producción, el gobernador recordó que la provincia destina el 100 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural a su mantenimiento y conservación. También señaló que avanza la descentralización de esas tareas con municipios y comunas, y destacó que los consorcios camineros ampliaron su cobertura. "Cuando asumimos había menos de mil kilómetros mantenidos por los consorcios, hoy tenemos más de cuatro mil", precisó.

Prensa gobierno ER