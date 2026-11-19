La noticia de que se cayó un millonario proyecto de hidrógeno verde en Chile por ser “económicamente inviable” llegó a Torre Ejecutiva y profundizó las dudas que existen en el gobierno uruguayo sobre la factibilidad de concretar la inversión anunciada por HIF en Paysandú para producir combustible sintético.

Según informó el medio BioChile, la iniciativa de H2 Magallanes, de TotalEnergies, que iba a ser por US$ 16.000 millones se cayó en el país trasandino, por los cambios en condiciones de mercado y a las perspectivas de demanda de este tipo de energías renovables como el hidrógeno verde.

Aunque el gobierno uruguayo firmó un nuevo memorándum de entendimiento, las negociaciones entre el actual Poder Ejecutivo y HIF Global aún no han permitido alcanzar acuerdos. Uno de los principales puntos de discrepancia es el costo de la energía que UTE debería suministrar a la planta. A esto se suma el freno que ha experimentado la demanda mundial de hidrógeno verde, un escenario que ha modificado las condiciones del mercado y las perspectivas de la inversión.

En esta línea, lo ocurrido recientemente en Chile constituye otra señal que alimenta el pesimismo del gobierno respecto a la concreción de la inversión de HIF Global en Uruguay, que en un principio fue anunciada por más de US$ 5.000 millones.

A esto se suma que, según informó El Observador días atrás, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y UTE consideran “totalmente desfavorable” para el país la inversión que debería realizar la empresa pública para cubrir la demanda energética de la planta privada —incluso antes de que se confirme la inversiónؙ—, que pretende producir combustibles verdes.

No obstante, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ha manifestado la intención del gobierno de alcanzar un acuerdo con la empresa antes de fin de año. Sin embargo, uno de los principales puntos de desacuerdo sigue siendo el precio de la energía: desde el Poder Ejecutivo consideran que los US$ 40 a US$ 45 que HIF Global pretende pagar están por debajo de los valores de otros proyectos. De todas formas, una fuente del Poder Ejecutivo —al tanto de las negociaciones—dijo a El País que desde el gobierno se siguen buscando alternativas y que se verá de avanzar en próximas reuniones. Fuente: El País de Montevideo