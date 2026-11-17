La urna funeraria cuenta con una inscripción que señala que allí descansarían los restos de Crispín Velázquez, un militar que tuvo un papel destacado en la vida política y militar de la provincia durante el siglo XIX y que fue uno de los hombres de mayor confianza del general Justo José de Urquiza en la región central de Entre Ríos.

El descubrimiento tuvo lugar en el denominado Cementerio de los Benítez, ubicado en el Distrito 5º de San Salvador. Allí, entre las ruinas del único panteón que se conserva en el antiguo predio funerario, fue encontrada la urna que lleva una placa con el nombre de Velázquez y una referencia a su fallecimiento, ocurrido el 29 de abril de 1862, a los 70 años.

Crespin Velazquez. Aquí descansan los restos que falleció el 29 de abril de 1862 a los 70 años. Su esposa e hijos le dedican este humilde recuerdo. Q.E.P.D.

Así dice textualmente la inscripción.

Tras conocerse el hallazgo, una comisión encabezada por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, junto con el licenciado Roberto Romani y el doctor Miguel Ángel Federik, integrantes de la Comisión de Reivindicación Histórica del Brigadier General Crispín Velázquez, se trasladó al establecimiento rural para constatar el descubrimiento.

La comitiva fue recibida por Eduardo Marsó, propietario del campo, y estuvo acompañada por el secretario de Cultura, Gobierno y Educación de Villaguay, Florencio Montiel; integrantes de las áreas municipales de Cultura y Prensa y Comunicación, y trabajadores del establecimiento.

En el lugar fueron retirados los restos que, en principio, serían los del militar entrerriano. Según informó la municipalidad, permanecerán bajo custodia en la Jefatura Departamental de Policía de Villaguay hasta que se construya un espacio adecuado para su resguardo definitivo.

Un protagonista de la historia entrerriana

La relevancia del descubrimiento está vinculada con la trayectoria de Velázquez, quien fue uno de los principales jefes de caballería de Entre Ríos y tuvo una participación destacada en las campañas militares de la época. De acuerdo con la reseña histórica difundida por la Municipalidad de Villaguay, fue el hombre de mayor confianza de Urquiza en el centro de la provincia.

Durante su carrera comandó tropas provinciales en campañas decisivas, tuvo a su cargo la seguridad de la retaguardia entrerriana durante la caída de Juan Manuel de Rosas y alcanzó el grado de brigadier general.

Su vínculo con Villaguay también fue significativo: se desempeñó como el primer jefe de la Comandancia de la localidad, un antecedente que explica la permanencia de su nombre en la memoria institucional y cultural de la ciudad.

La figura de Crispín Velázquez fue abordada por investigadores de la historia regional, entre ellos la historiadora Manuela Chiesa de Mammana, autora del libro Una época para Crispín. Historia y selección de documentos.

Memoria y legado en recuperación

La Comisión de Reivindicación Histórica que trabaja para recuperar su memoria y legado está integrada por Romani, el ingeniero Elbio Woeffray, Federik y el profesor Ricardo Moreyra. El hallazgo de la urna representa un nuevo capítulo en esa tarea, aunque la identificación de los restos todavía se presenta en términos presuntivos.

Fuente: El Entre Ríos