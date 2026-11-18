Con el apoyo del Colegio de Nutricionistas y las universidades de la provincia, el Gobierno de Entre Ríos avanza en la implementación del nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares.

Como parte del trabajo que se viene desarrollando, la provincia formalizó la creación de la Coordinación de Nutrición, que fortalecerá la planificación, el seguimiento y la evaluación técnica de las políticas alimentarias. Estará a cargo de la licenciada Carolina Guinle y trabajará junto a los ministerios de Desarrollo Humano y Salud, el Consejo General de Educación (CGE), las universidades y el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer).

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que esta transformación da continuidad al fortalecimiento de la alimentación escolar. Recordó que, después de actualizar las partidas por encima de la inflación, el gobierno provincial decidió "abandonar las miles de compras desparramadas a lo largo y a lo ancho de la provincia para ir hacia una compra centralizada".

"Esto nos permite determinar de forma uniforme qué nutrientes va a recibir cada uno de los chicos", afirmó. Precisó que el objetivo es garantizar, entre el desayuno y el almuerzo, al menos el 70 por ciento de los nutrientes diarios necesarios.

Colello también remarcó que el esquema permitirá "devolverle tiempo a los docentes para lo que realmente tienen que hacer, que es la cuestión pedagógica". Destacó, además, que los insumos serán de origen entrerriano, al igual que el empaquetamiento y la logística, para fortalecer la producción y el empleo provincial.

Respaldo técnico y seguimiento nutricional

En el marco de este proceso, el Colegio de Nutricionistas presentó un informe técnico que destaca una evolución favorable en la reformulación de los productos destinados a desayunos y meriendas, con incrementos de proteínas y fibras dietéticas y modificaciones en el contenido de sodio.

El documento también propone priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados, reducir progresivamente saborizantes y colorantes artificiales, mantener un máximo de 20 gramos de azúcares añadidos por ración y estandarizar las porciones para asegurar una calidad nutricional uniforme.

En representación de Conuer, Elsa Olmedo destacó el aporte de las universidades públicas. Explicó que la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), a través de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud, desarrolla una evaluación del estado nutricional de los niños que asisten a comedores escolares. El relevamiento ya cuenta con más de 2.200 niños evaluados y aportará información para medir el impacto de la alimentación escolar.