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Sociedad Accidente

Dos jóvenes lesionados por una caravana de motos en Colón

Según el informe policial: dos motociclistas de 16 y 20 años protagonizaron un grave accidente sobre la Ruta 23, en Arroyo Barú. El mayor de ellos permanece internado en terapia intensiva, entubado y con lesiones de gravedad.

16 Nov, 2026, 10:10 AM
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Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche del domingo en Arroyo Barú, departamento Colón, donde dos motocicletas colisionaron mientras circulaban por la Ruta Provincial 23, a la altura del kilómetro 34.

 

Por causas que se tratan de establecer, el siniestro involucró a una motocicleta Guerrero de 150 cc, conducida por un joven de 20 años, y una Yamaha YBR, al mando de un adolescente de 16 años. Ambos circulaban junto a un grupo de motocicletas en sentido este-oeste.

 

Como consecuencia del impacto, los dos conductores cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron lesiones de distinta consideración.

 

El adolescente de 16 años presentó excoriaciones en uno de sus brazos, mientras que el joven de 20 años sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado al Hospital San Benjamín, donde posteriormente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva.

 

Según se informó, el motociclista de 20 años permanece internado, entubado y con lesiones de carácter grave.

 

Tras el accidente, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso las medidas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

 

Asimismo, personal de la División Policía Científica realizó las tareas periciales necesarias para esclarecer la mecánica del siniestro.

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