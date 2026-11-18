La Fiesta de las Costumbres Argentinas adquirió el rango de Fiesta Provincial, y tendrá lugar este sábado 21 de noviembre y domingo 22, en la curva de Fiorotto.

“Tratamos de volver al formato original que es arrancar la noche del sábado con el fogón, un festival con artistas y mucha música. Para el domingo, a partir del mediodía, la comunidad podrá acercarse al predio. Contarán con distintas opciones gastronómicas y podrán disfrutar de la Feria”, adelantó en RADIO MÁXIMA, Germán Farabello, director de Cultura de la municipalidad de Pueblo Belgrano.

El funcionario agregó que se realizará además, el campeonato del sapucay y la competencia de cebadores de mate durante la tarde del domingo. “Por la noche vamos a volver a encender el fogón para el formato artístico. Van a ser dos jornadas para disfrutar”, describió.

La entrada es libre y gratuita. “Son eventos para toda la familia, invitamos a todos los que quieran compartir, pueden venir los dos días, o venir a comer”, resaltó Farabello.

Acompañarán el Ballet la fronteriza, Rodrigo Íperi, Marcelo Aguiar, la banda Ke sabor, Sebastián Rivas, Brisa Rodríguez, entre otros.

Respecto a la proximidad de la temporada alta en Pueblo Belgrano, Farabello señaló que “las expectativas son muy buenas”, y destacó la capacidad hotelera y de hospedaje para los turistas que llegan desde las ciudades cercanas.