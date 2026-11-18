La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas.

Al momento, hay una situación de color verde para todo el territorio provincial, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Situación por localidad

LA PAZ

La Paz 6.24 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de autoevacuados: 7 familias

HERNANDARIAS

Hernandarias 6.42 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

PARANÁ

Paraná 5.71 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 16 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)

Cantidad de autoevacuados: 43 familias

Cantidad de aislados: 20 personas

- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal

DIAMANTE

Diamante 5.85 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

VICTORIA

Victoria 4.74 ALERTA CRECE

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

IBICUY

Ibicuy 1.05 BAJA

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0.

(APFDigital)