Este miércoles a las 19h se presentarán en el cine de Mercedes, República Oriental del Uruguay, el libro El lugar perfecto, y el documental Pasó en el Delta.

Cabe recordar que, en costas de la República Oriental del Uruguay, como Carmelo y Nueva Palmira, aparecieron restos de personas lanzadas durante los vuelos de la muerte.

El grupo Proyecto Memoria de Mercedes, Soriano, anunció que “¡Finalizamos conjuntamente el Ciclo de Cine foro Memoria y las Presentaciones literarias por este 2026!”.

“Para ello les esperamos este miércoles 18 de noviembre, a las 19 h, en Sala de Cine Mercedes Digital donde compartiremos:

La presentación del libro "El lugar perfecto" de Fabián Magnotta que trata la temática de los denominados vuelos de la muerte y las personas desaparecidas en el delta entrerriano, durante la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1980.

🎞️ La exhibición del documental "Pasó en el Delta. Vuelos de la muerte en Entre Ríos" basado en el libro "El lugar perfecto".

La entrada es libre y gratuita.