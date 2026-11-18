En dichos convenios se dispone especialmente sobre las arenas silíceas destinadas a Vaca Muerta, un recurso natural de gran importancia para la provincia, que se posiciona como el proveedor de las mejores arenas del país para el uso de las operadoras petroleras.

Pese a que esos convenios se refieren a temas de suma trascendencia para Entre Ríos, y que por lo tanto ameritan un profundo análisis, el proyecto de ratificación tuvo dictamen favorable en menos de 15 minutos, al cabo de una mínima exposición —de no más de cinco minutos— del secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor.

La situación se torna aún más delicada si se considera que está en curso la causa "Cadoppi Frigerio, Carlos Humberto c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otro s/ Daños Varios", ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, iniciada por la interposición de una acción preventiva de daños ambientales contra el Gobierno de Entre Ríos y contra Y.P.F. S.A., mediante la cual se solicita que se abstengan de suscribir acuerdos, de otorgar nuevos certificados de aptitud ambiental o de permitir la expansión de la extracción, procesamiento y transporte de dichas arenas hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo previo.

Se pretende ratificar convenios que disponen sobre recursos naturales sin obtener beneficios significativos para la provincia, en lo que claramente constituye un mal negocio para los entrerrianos. Es por eso que reclamamos un tratamiento adecuado a la magnitud del tema y poder conocer acabadamente las motivaciones del Ejecutivo provincial para su firma.

Frente a este escenario, este bloque decidió presentarse en la causa para tomar conocimiento preciso de lo allí tramitado, en virtud de la importancia de los asuntos a los que refieren estos convenios y de la responsabilidad que exige su tratamiento. Reclamamos poder discutir cómo se dispone de los recursos naturales de la provincia, qué impacto ambiental se produce y qué beneficios consigue la provincia con estos acuerdos; siempre actuando con la debida prudencia que requiere el hecho de que existe una causa judicial en trámite