Un informe reveló que el 68% de los hogares no llega al día 20 con sus ingresos

Reveló que el 67,7% se queda sin ingresos a más tardar el día 20, con picos del 75% entre los menores de 40 años y del 82,4% en la clase baja. El 59,4% tomó deuda en los últimos seis meses, la mayoría para cubrir alimentos y salud.

A una semana del discurso en el que el papa León XIV señaló que “una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo”, el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre, de Zentrix Consultora, muestra lo lejos que está esa condición para la mayoría de los hogares: el 67,7% se queda sin ingresos a más tardar el día 20, con picos del 75% entre los menores de 40 años y del 82,4% en la clase baja. El 59,4% tomó deuda en los últimos seis meses, la mayoría para cubrir alimentos y salud, y el 80,6% siente que su salario no le gana a la inflación.

Para dos de cada tres argentinos el ingreso se termina antes que el mes. El 14,9% no pasa del día 10, el 35,3% se queda sin ingresos a más tardar el día 15 y el 67,7% (total acumulado) no supera el 20 del mes. Del otro lado, solo el 31,1% llega a fin de mes (con un 7,5% que logra ahorrar). La comparación con septiembre no muestra alivio: la proporción que llega a fin de mes pasó del 34% al 31,1% y la que ahorra, del 9,8% al 7,5%. Son variaciones que se pueden considerar en el límite del margen de error, por lo que la lectura más prudente no es la de un deterioro abrupto, sino la de un problema que se sostiene: para la mayoría de los hogares, el ingreso alcanza, como mucho, para dos tercios del mes.

La frase del Papa puso el foco en un punto que el MOP permite medir de manera directa: la relación entre el salario y los precios. Allí la respuesta es contundente. El 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación, frente a un 14,8% que cree que sí. No es un dato aislado: desde marzo, esa proporción no bajó del 80% y llegó a un máximo del 87,4% en julio. La percepción tampoco se explica solo por la grieta. Entre quienes votaron a la oposición en 2025, el 95,2% responde que su salario no le gana a la inflación, pero entre quienes votaron al oficialismo también lo afirma el 59%, contra un 33,5% que sostiene lo contrario. Que seis de cada diez votantes del Gobierno lo reconozcan sugiere que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una mejora percibida del poder de compra.

Cuando el ingreso no alcanza, el crédito ocupa su lugar. El 59,4% tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses (56,2% en septiembre), y el destino confirma que no se trata de una decisión de consumo: entre quienes se endeudaron, el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios. Es decir, tres de cada cuatro endeudados (76%) atribuyen su deuda a la subsistencia del hogar, mientras que apenas el 11,7% la destinó a comprar bienes durables y el 10,1% a afrontar una situación imprevista. La dinámica descripta en septiembre sigue vigente: un crédito que cubre las últimas semanas del mes se paga con el ingreso del siguiente, que vuelve a agotarse antes de tiempo.

La estructura social ordena el problema con precisión. En la clase baja, el 82,4% no supera el día 20 con sus ingresos, el 43,8% no pasa del día 15 y nadie declara capacidad de ahorro. El 71,7% tomó deuda y, de ellos, el 68,3% lo hizo para cubrir alimentos y salud. En la clase alta, en cambio, solo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra; el 48,7% se endeudó, pero el 52,7% de ellos lo hizo para comprar bienes durables. El mismo instrumento cumple funciones opuestas: en la parte superior de la pirámide amplía el consumo, en la base sostiene el consumo básico.

La clase media es, sin embargo, la que concentra el incremento del deterioro respecto de septiembre. La proporción que no supera el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre, y la que llega a fin de mes cayó del 48,5% al 37,6%. A diferencia de las variaciones del total, esta excede el margen de error del segmento. Apenas el 8,3% ahorra y, entre quienes se endeudaron, el 50,3% lo hizo para gastos básicos y el 27,6% para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta de los tres estratos. Es el sector que todavía no se percibe en el último escalón, pero que ya empieza a financiar con deuda las cuentas fijas del hogar.

El otro segmento que concentra la fragilidad es el de los jóvenes. “Hacer fructificar esa riqueza en beneficio de todos exige prestar particular atención a los jóvenes”, sostuvo el Papa en el mismo discurso. Los datos muestran que, entre los menores de 40 años, el 75% no supera el día 20 con sus ingresos (72% en septiembre), el 38,8% no pasa de la quincena y más de uno de cada cinco (22,6%) se queda sin dinero antes del día 10. Solo el 24,1% llega a fin de mes, apenas el 2,1% logra ahorrar y el 62,7% tomó deuda en los últimos seis meses. La brecha con los mayores se da en dos planos: los jóvenes se quedan antes sin ingresos (75% frente al 62,9% entre los 40 y 59 años y el 62,3% entre los mayores de 60) y casi no tienen ahorro (2,1% contra 11,6% y 10,9%, respectivamente). Sin ese colchón, cualquier imprevisto va directo al crédito.

La evaluación económica vuelve a mostrar una brecha entre el bolsillo y el país. El 40,1% califica negativamente su situación personal, mientras que el 64% evalúa mal la situación del país: una distancia de 24 puntos (22 en septiembre). La mirada sobre el país, además, se deterioró: la evaluación positiva cayó del 20,4% al 16,5% en un mes. Por clase social, la evaluación negativa del país llega al 75% en la clase baja, contra el 60,5% en el estrato alto y el 52,4% en el medio; por edad, el registro más crítico está entre los mayores de 60 (69,1%). Hay, además, un contraste: la proporción que se queda sin ingresos antes del día 20 (67,7%) supera ampliamente a la que califica mal su situación personal (40,1%). Una lectura posible es que buena parte de los hogares ya naturalizó que el ingreso no cubre el mes, y que el crédito está absorbiendo un ajuste que todavía no se refleja del todo en la evaluación declarada.

Indec

El descreimiento sobre las cifras oficiales completa el cuadro. El 69,6% cree que el dato de inflación que publica el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, frente a un 28% que considera que sí. Es el registro más alto desde mayo (70,6%) y se produce después de que el organismo informara, el 13 de octubre, una inflación de 1,9% en septiembre y un acumulado de 23,6% en lo que va del año. La serie muestra que la confianza en el índice no es un dato fijo: el descreimiento tocó su mínimo en enero (56,4%), cuando el 41,4% consideraba que el dato oficial reflejaba lo que percibía, y volvió a crecer desde febrero, el mes en que el Gobierno postergó sin fecha la actualización de la canasta del índice y renunció el entonces director del organismo, Marco Lavagna. Aunque el MOP no permite atribuir esa suba a un solo factor, desde abril el descreimiento se mantiene por encima del 65%.

Una parte de esa distancia puede tener una explicación técnica. El Índice de precios al consumidor (IPC) todavía pondera los precios según los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05. La actualización basada en la encuesta 2017/18, que debía aplicarse desde enero, elevaba el peso de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles del 9,4% al 14,5% y el de transporte del 11% al 14,3%, mientras reducía el de alimentos del 26,9% al 22,7%. Estimaciones privadas difundidas en febrero calcularon que, con la canasta actualizada, la inflación acumulada desde la asunción del actual gobierno habría sido 8,6 puntos mayor. Si las tarifas y los servicios pesan hoy en el presupuesto de los hogares más de lo que supone el índice, y sus precios aumentan por encima del promedio, la inflación que perciben puede ser mayor que la que se informa. Los datos del MOP son consistentes con esa lectura: el 18,3% de quienes se endeudaron lo hizo para pagar tarifas y servicios, y en la clase media esa proporción llega al 27,6%. Más que una sospecha sobre el organismo, el descreimiento puede leerse como la distancia entre una canasta de hace dos décadas y el gasto real de los hogares.

De la economía a la decisión electoral

En conjunto, octubre confirma el diagnóstico de septiembre: la discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza. Para dos de cada tres argentinos, el ingreso dura, como mucho, hasta el día 20; entre los menores de 40 años esa proporción llega al 75% y en la clase baja, al 82,4%, sin capacidad de ahorro. El crédito cubre la diferencia, pero lo hace financiando alimentos, salud y tarifas, no consumo. En el Palacio Libertad, León XIV sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Los datos de octubre describen, en cambio, hogares que adaptan su calendario, su consumo y su deuda a un ingreso que no cubre el mes. Vivir del propio trabajo, una de las condiciones que el Papa definió como más elementales, sigue siendo para la mayoría una meta y no un punto de partida.

Ese malestar tiene su correlato electoral, aunque no se traduce de manera lineal en apoyos. A un año de las elecciones, ningún dirigente supera el 30% de voto seguro y todos registran un rechazo cercano o superior al 50%. Kicillof (28,7%) y Milei (24,3%) tienen los pisos más altos, pero también los electorados más definidos: solo el 17,7% y el 10,6%, respectivamente, dice que podría votarlos. El margen de crecimiento está en otro lugar: Bregman (33,9%) y Bullrich (29,4%) concentran las mayores proporciones de quienes podrían votarlas, con techos de 45,7% y 48,6%, respectivamente.

Ese electorado disponible no es neutral: por su perfil, cada candidatura secundaria compite con una de las dos principales. Una lectura posible es que Bregman, que tiene un piso del 11,8% pero la mayor proporción de votantes que podrían elegirla (33,9%), crezca sobre un electorado opositor que hoy tiene en Kicillof a su principal referencia, por lo que su avance le restaría votos al kirchnerismo antes que al oficialismo. Del otro lado, Villarruel (11% de piso y el 29,3% de techo), que integró la fórmula presidencial de Milei en 2023, disputa una porción del electorado que acompaña al Presidente, y cada punto que sume tendería a salir de esa base. Bullrich, que integra el oficialismo, ocupa una posición distinta: su techo supera en 13,7 puntos al de Milei, lo que implica que al menos esa proporción del electorado consideraría votarla, aunque hoy no contemple votar al Presidente. Además de competir por el votante oficialista, llega a una franja que Milei no alcanza. El MOP no mide de manera directa estos trasvases, pero la estructura de pisos y techos sugiere que buena parte de la disputa de 2027 se jugará dentro de cada espacio, y no solo entre ellos.

Sobre el informe completo

Lo que se difunde públicamente es solo una parte del MOP. El informe completo, al que acceden los suscriptores, incluye todos los cruces por clase social, edad y sexo, la evolución de cada indicador y las aperturas que no se hacen públicas, entre ellas el potencial de voto 2027 de cada dirigente y los bloques de redes sociales. Los suscriptores participan, además, de las reuniones en las que se analiza hacia dónde va el clima social, una lectura anticipada que cobra especial valor de cara a un año electoral.

Sobre el estudio

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en la Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de octubre, incluyó 1.278 casos válidos con cobertura nacional y se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026. Se hizo mediante un diseño muestral ponderado por región, edad, sexo y voto declarado (balotaje presidencial de noviembre de 2023 y elecciones legislativas de octubre de 2025) según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea, con difusión controlada y posterior depuración de registros inválidos. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±2,7%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.

Sobre Zentrix Consultora

Zentrix está conformada por profesionales especializados en estadística, economía, derecho, análisis de datos y comunicación, con el objetivo de producir informes claros, sólidos y técnicamente consistentes. A través del relevamiento, el procesamiento de información y la elaboración de análisis sociales y económicos, busca aportar datos útiles al debate público, mejorar la comprensión del entorno y acompañar a organizaciones e instituciones en la planificación y en la construcción de mensajes estratégicos con mayor sustento y precisión. (APFDigital)

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