La búsqueda de empleo entre los jóvenes argentinos alcanza niveles muy superiores a los del resto de América Latina, pero esa mayor actividad no se traduce en una inserción laboral más elevada.

Según un informe de Junior Achievement y ManpowerGroup, el 92,5% de los jóvenes argentinos busca trabajo activamente, frente al 69,7% del promedio regional. Sin embargo, apenas el 43,3% tiene empleo actualmente, una proporción inferior al 49,3% registrado en América Latina.

La contradicción aparece también del lado de las empresas. Mientras miles de jóvenes intentan incorporarse al mercado laboral, el 60,8% de las compañías argentinas encuestadas contrata jóvenes a escala, pero prioriza candidatos con experiencia previa. En comparación, ese porcentaje alcanza el 38,2% a nivel regional. Además, solamente el 5,9% de las firmas consultadas en el país está ampliamente abierto a incorporar y capacitar trabajadores sin experiencia, frente al 17,9% del promedio latinoamericano.

Los datos corresponden a la cuarta edición del informe Talento joven y empresas 2026. De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina, que analizó las dificultades de inserción laboral desde la perspectiva de los trabajadores jóvenes y de las compañías que buscan incorporar personal.

Argentina: Nivel excepcionalmente alto de búsqueda de empleo con alta fricción

En Argentina, el relevamiento incluyó 871 jóvenes y 51 empresas, mientras que la muestra regional comprendió 7.465 jóvenes y 641 empleadores. El estudio identificó diferencias significativas entre la intensidad de la búsqueda laboral, los requisitos de contratación y las oportunidades de acceder a una primera experiencia profesional.

Las dificultades para conseguir trabajo

Uno de los resultados más relevantes del informe es el elevado nivel de obstáculos que enfrentan los jóvenes argentinos cuando intentan conseguir empleo.

El 87,8% de quienes buscan trabajo enfrenta barreras en al menos dos dimensiones simultáneamente, frente al 80,9% del promedio regional. Estas dificultades incluyen la falta de experiencia y cualificaciones, el acceso limitado a oportunidades y redes de contactos, las condiciones y la compatibilidad de los puestos disponibles, y las capacidades necesarias para realizar una búsqueda laboral efectiva.

Además, el 63% de los jóvenes argentinos que busca empleo pertenece al grupo de buscadores muy activos que enfrenta múltiples barreras, una proporción considerablemente superior al 35,1% registrado en América Latina.

La acumulación de dificultades también se refleja en las expectativas de quienes intentan incorporarse al mercado de trabajo. El 51% de los jóvenes argentinos que busca empleo tiene poca confianza en conseguirlo, mientras que en el promedio regional esa percepción alcanza al 37,1%.

De esta manera, Argentina presenta una combinación particular dentro de América Latina: una proporción excepcionalmente elevada de jóvenes que buscan trabajo, una menor participación de personas empleadas y mayores dificultades para transformar las postulaciones en oportunidades concretas.

La experiencia previa, el principal obstáculo

La exigencia de contar con antecedentes laborales aparece como una de las principales dificultades para quienes buscan su primer empleo.

Según el relevamiento, el 62% de los jóvenes argentinos considera que la experiencia previa es uno de los principales requisitos que exigen las empresas, mientras que el 56,7% identifica directamente esa condición como un obstáculo para conseguir trabajo.

Lo que los jóvenes buscan en el trabajo no siempre coincide con lo que los empleadores destacan

Del lado de los empleadores, la preferencia por candidatos con trayectoria laboral resulta particularmente marcada en Argentina. El 60,8% de las compañías encuestadas pertenece al grupo que incorpora jóvenes en una escala importante, pero privilegia a quienes ya cuentan con experiencia.

En cambio, apenas el 5,9% de las empresas argentinas consultadas se muestra ampliamente dispuesto a contratar y formar trabajadores que todavía no tuvieron una experiencia laboral previa, según consignó el medio Infobae.

La importancia de los contactos para conseguir empleo

Otro de los aspectos que destaca el estudio es la diferencia entre los canales que utilizan los jóvenes para buscar trabajo y los mecanismos a los que recurren las empresas para cubrir sus vacantes.

En Argentina, LinkedIn es una de las principales herramientas de búsqueda laboral: el 75% de los jóvenes encuestados utiliza esa plataforma. Le siguen las redes sociales, con el 56,8%, y los portales de empleo, con el 50,3%.

Sin embargo, las recomendaciones personales tienen un peso considerable entre los empleadores. El 60,8% de las empresas argentinas utiliza referidos para cubrir puestos de trabajo, mientras que solamente el 36,4% de los jóvenes recurre a ese mecanismo para buscar oportunidades laborales.

Entre las compañías, LinkedIn también ocupa un lugar destacado, con una utilización del 72,5%. En tanto, el 43,1% recurre a las páginas web corporativas y el 33,3% utiliza portales de empleo. El relevamiento muestra así que, aunque las oportunidades laborales pueden difundirse a través de plataformas digitales, las redes profesionales y las recomendaciones continúan formando parte de los mecanismos de acceso al empleo.

Qué buscan los jóvenes en un trabajo

El informe también analizó cuáles son los aspectos que más valoran los jóvenes argentinos al momento de evaluar una oportunidad laboral y cómo se relacionan esas expectativas con las características que destacan las empresas.

El 62,6% de los jóvenes incluye el crecimiento profesional entre sus tres principales prioridades. Mientras que el 50,6% menciona la posibilidad de obtener un salario competitivo.

En tercer lugar aparece la capacitación y el desarrollo de habilidades, con el 35,4%, seguido por La flexibilidad laboral, con el 33,7%.

El equilibrio entre la vida personal y el trabajo es señalado por el 32,8%, mientras que el ambiente laboral aparece entre las prioridades del 18,7% de los consultados.

Del lado empresario, el 45,1% destaca el crecimiento profesional, el 39,2% menciona el salario competitivo y otro 39,2% señala la capacitación y el desarrollo de habilidades. La flexibilidad aparece entre los factores destacados por el 19,6% de las compañías, mientras que el equilibrio entre la vida laboral y personal alcanza al 25,5%.

Capacitación e inteligencia artificial

Pese a las dificultades para acceder al empleo, una proporción importante de los jóvenes argentinos continúa invirtiendo en formación.

Según el relevamiento, el 48,1% obtuvo o está cursando una certificación o titulación, por encima del 44,1% del promedio regional. Entre las áreas de formación se destacan programación y software, con el 37,3%; tecnología e informática, con el 34,2%; y marketing digital, con el 27,1%.