El reporte detalló que el movimiento durante el fin de semana largo del año “estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales”.

En comparación con el mismo feriado de 2025, el relevamiento aportó que la cantidad de viajeros cayó 17,4%, “aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales” y agregó “la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV”.

El gasto promedio diario por turista en el feriado por el Día de la Soberanía fue de $118.770, con una caída real del 3,1% frente a 2025, y el gasto total, en tanto, fue de $332.557 millones, un 30,3% menor en términos reales en comparación con el año pasado.

Al explicar dicho declive, desde CAME indicaron que “la reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos”.

La estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3). Al respecto, la entidad sostuvo que “la menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia”.

Al analizar el comportamiento turístico, desde CAME señalaron que “mostró un comportamiento más heterogéneo que el observado en octubre. Mientras algunos destinos alcanzaron niveles elevados de ocupación, impulsados por acontecimientos específicos, otros registraron una demanda moderada”.

En esa línea, detallaron que “el movimiento de excursionistas tuvo un papel relevante en numerosas localidades” y remarcaron que “las visitas por el día permitieron sostener la actividad gastronómica, comercial y recreativa, aunque con un impacto diferente al de los turistas que pernoctaron”.

En este marco, el informe puntualizó que “las decisiones de viaje también estuvieron condicionadas por la búsqueda de alternativas accesibles y la posibilidad de ajustar los gastos durante la estadía” y planteó que “el desafío para los destinos no fue solamente atraer visitantes, sino también lograr que permanecieran más tiempo y ampliaran su consumo en los comercios y servicios locales”.

En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV y son 9 sin el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno, en los que se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $111.537. El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

Fuente: Noticiasargentinas