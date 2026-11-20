Defensa Civil de la provincia informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos, vigente durante la noche de este sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con el informe meteorológico, afectará los departamentos Paraná, Colón, Uruguay, Villaguay, Tala, Nogoyá, La Paz, Diamante, Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

El área será afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes y reducir riesgos. Entre las principales medidas, se solicita evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las tormentas; no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, se debe buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. Además, se solicita mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Prensa gobierno ER