El papa León XIV nombró al paranaense Gabriel Viola como nuevo jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. La designación se conoció este martes, dos semanas después del regreso del Sumo Pontífice de su viaje apostólico por Argentina.

Monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe se desempeñaba hasta el momento como consejero de Nunciatura en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, organismo en el que continuará ejerciendo funciones con mayores responsabilidades.

El sacerdote entrerriano sucederá en el cargo a monseñor Javier Domingo Fernández González, religioso venezolano que fue nombrado nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona, en África, el pasado 23 de noviembre.

Quién es Gabriel Viola, el sacerdote paranaense designado por el Papa

Gabriel Marcelo Viola Casalongüe nació el 24 de enero de 1974 en Paraná, Entre Ríos. Realizó sus estudios en el Colegio San José Obrero de la capital entrerriana, institución a la que asistió desde el jardín de infantes hasta finalizar la escuela secundaria.

Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999 y obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática. Posteriormente, el 1 de julio de 2011, ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede, donde desarrolló una trayectoria en diferentes países.

A lo largo de su carrera, desempeñó funciones en las Nunciaturas Apostólicas de Liberia, El Salvador y Filipinas, además de integrar la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. También ejerció como director administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica.

Qué funciones tendrá Gabriel Viola en el Vaticano

El jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede tiene entre sus responsabilidades la coordinación de los encuentros con los representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano.

Asimismo, se encarga de organizar las audiencias del Santo Padre con autoridades extranjeras y participa en la planificación logística de los viajes apostólicos que realiza el Pontífice a distintos países.

La designación del sacerdote entrerriano se produjo en el marco de una serie de decisiones adoptadas por León XIV, que también incluyeron nuevas responsabilidades para otro integrante de la Iglesia católica argentina, publicó Entre Ríos Ahora.

León XIV también designó a García Cuerva

El Pontífice confió al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, la coordinación del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, organismo que estará vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

La decisión quedó establecida mediante el motu proprio In carcere eram, et venistis ad me, publicado este martes por el Vaticano, que dispuso la eliminación de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica y su sustitución por el nuevo servicio.

García Cuerva, quien había sido nombrado delegado pontificio de dicha comisión en diciembre de 2025, cuenta con una amplia trayectoria en la asistencia religiosa a personas privadas de la libertad. Entre 2010 y 2017 representó a América Latina y el Caribe ante ese organismo. También fue secretario de la Comisión de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Argentina y capellán de distintos establecimientos carcelarios bonaerenses.

Fuente: El Once