Toller recordó que entre 2003 y 2008 el país llegó a exportar alrededor de 20 millones de cajas.

La actividad citrícola del noreste entrerriano atraviesa un momento complicado, con dificultades para sostener la rentabilidad, una caída del consumo interno y un fuerte retroceso de las exportaciones. La situación genera preocupación entre los productores, que advierten sobre un escenario económico cada vez más complejo y reclaman prestar atención a las señales de alerta antes de que la actividad llegue a una nueva crisis.

Así lo expresó Héctor Toller, productor citrícola de la zona de Federación y Chajarí e integrante de la Federación Agraria. “Estamos en un momento difícil, complicado. Se está trabajando por debajo del costo de producción”, sostuvo Toller, al describir las dificultades que enfrentan actualmente quienes se dedican a la actividad. “Encima la citricultura tiene la particularidad de que en este momento estamos preparando lo que es la producción del 2007-2008. Por supuesto, sin tener ninguna idea de qué precio puede llegar a haber”, agregó.

Al analizar las causas de este escenario, Toller identificó tres factores que confluyeron y profundizaron los problemas del sector. "Hay una caída en el consumo interno. También hubo una caída bastante fuerte en la exportación, prácticamente hoy se podría decir que se están mandando un poco a Brasil, otro poco a Paraguay, muy poco a Filipinas. La Comunidad Económica Europea nada, países del sudeste asiático tampoco, está complicado”, aseguró en LT 15.

“La otra gran combinación es que en 2024 y parte del 2025 se tenía el jugo de naranja a 5.000, 5.200 dólares la tonelada. Hoy a 1.600 dólares no se lo puede vender. La combinación de esas tres cosas nos arrastró a este momento difícil que de todos modos yo no estoy diciendo que estemos en la crisis del 99, 2000, 2001, ni tampoco estoy diciendo que estemos en la crisis del 2007-2008”, describió.

Situación adversa para el productor

Esta combinación de factores genera un panorama adverso para los productores, que deben afrontar los costos de mantenimiento de las plantaciones y preparación de la fruta sin contar con valores de comercialización que garanticen una rentabilidad.

Otro de los aspectos que destacó el integrante de la Federación Agraria es el retroceso de Argentina en los mercados internacionales. Según explicó, recuperar los destinos comerciales que se fueron perdiendo durante los últimos años no resulta sencillo, porque esos espacios fueron ocupados por otros países proveedores.

En ese sentido, Toller explicó que la pérdida de destinos comerciales no significa que esos mercados hayan dejado de consumir fruta, sino que encontraron otros proveedores que ocuparon el lugar que dejó Argentina.

“Cuando vos perdés un mercado, esos mercados no es que dejen de comer fruta o que te estén esperando. Esos mercados que perdés vos los gana otro”, manifestó.

El productor remarcó que para volver a posicionarse internacionalmente se necesita continuidad en los envíos, seriedad comercial y capacidad de abastecimiento.

Para dimensionar la pérdida de protagonismo de la citricultura argentina, Toller recordó que entre 2003 y 2008 el país llegó a exportar alrededor de 20 millones de cajas. “Argentina en los años 2003 al 2008 llegó a exportar 20 millones de cajas. Hoy no creo que lleguemos a dos millones. Ese mercado lo ganó otro y ese otro no lo está por abandonar cuando vos quieras entrar. Es un negocio de oferta y demanda”, señaló.

“Si hay un sector que no tiene financiación es el sector citrícola. El sector podrá estar financiado no más allá de un 5%, un 7%, el resto es todo recurso propio del productor. El productor el año que le va bien ahorra unos mangos porque sabe que va a venir la mala y cuando viene la mala mete la mano en el bolsillo y la saca. Si se tiene un año malo, no es tanto el problema. El problema es la seguidilla de los años malos”, manifestó.

Fuente; LT15-Uno