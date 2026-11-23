La medida se aplicará a quienes se adhieran a la huelga. Duré explicó que "se trata de un criterio que también aplican otras provincias, como Santa Fe y Buenos Aires, y señaló que el Gobierno respeta el derecho de huelga".

La funcionaria recordó que, tras el rechazo gremial a la oferta salarial, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso aplicar el aumento desde noviembre. Con los haberes de este mes, los docentes cobrarán una suba general del 4 por ciento, y el piso salarial para el cargo inicial pasará de 910.000 a un millón de pesos.

Duré indicó que "el paro se concentra en los dos días posteriores al feriado del lunes, por lo que los alumnos de los docentes que adhieran estarían varios dias sin clases, en un momento en que se cierran las notas. Agregó que desde el Consejo buscan garantizar que los docentes que quieran trabajar puedan hacerlo y que las familias tengan certezas sobre el funcionamiento de las escuelas".

La vocal sostuvo además que "la educación inicial, primaria, secundaria y especial está incluida entre los servicios esenciales en la normativa nacional, y que la Constitución provincial establece que garantizar la educación es una obligación de la Provincia".

Finalmente, Duré pidió a AGMER que "reconsidere la medida para que los alumnos vuelvan a clases el martes y puedan cerrar el año con sus docentes".