Gastón Benedetti, oriundo de Larroque, departamento Gualeguaychú, tendrá una nueva oportunidad de disputar una definición con Estudiantes de La Plata. El defensor integra el plantel que enfrentará a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo dirigido por Alexander Medina buscará su quinto título en la competencia continental.

El lateral izquierdo entrerriano forma parte de las alternativas del entrenador, aunque su presencia en el equipo titular todavía debe definirse. La final representa un nuevo capítulo en su trayectoria con la camiseta albirroja.

De Larroque a las inferiores de Estudiantes

Gastón Benedetti llegó a Estudiantes en 2010, desde Entre Ríos, para incorporarse a sus divisiones juveniles. Su formación estuvo vinculada al Country Club de City Bell, donde desarrolló buena parte de su recorrido antes de alcanzar el fútbol profesional.

Después de firmar su primer contrato, fue cedido durante una temporada a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Esa experiencia le permitió sumar competencia antes de regresar al club platense.

En 2023 debutó en Primera División de la mano de Eduardo Domínguez. Desde entonces, se convirtió en una opción para el lateral izquierdo y también para posiciones más adelantadas sobre ese sector.

Los títulos y un contrato hasta 2027

El recorrido de Gastón Benedetti incluye las conquistas de la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura 2025. Esos antecedentes acompañan su llegada a la definición continental.

En diciembre de 2025, Estudiantes anunció la extensión de su contrato hasta fines de 2027. Al comunicar aquella renovación, el club destacó su formación en las inferiores y su sentido de pertenencia.

Ahora, el defensor integra un equipo que vuelve a disputar el partido decisivo de la Libertadores. Su participación en la formación dependerá de la elección de Medina para enfrentar al conjunto brasileño.

Fuente: El Once